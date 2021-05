Κόσμος

Κορονοϊός - Sun: Εκτός “πράσινης λίστας” τα ελληνικά νησιά

Ποια είναι τα 4 κριτήρια στην κατηγοριοποίηση των χωρών στο νέο κατάλογο που θα δημοσιοποιήσει η Βρετανία

Τα ελληνικά και τα ισπανικά νησιά αναμένεται να μείνουν εκτός της «πράσινης» ταξιδιωτικής λίστας της Βρετανίας παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερο αριθμό κρουσμάτων από ότι οι άλλες περιοχές τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sun.

Οι ανυπόμονοι Βρετανοί που θέλουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό περιμένουν να ακούσουν σε ποιες χώρες θα μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς να πρέπει να υποβληθούν σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους, αλλά μόνο λίγες χώρες αναμένεται να μπουν στη σχετική λίστα.

Η κατηγοριοποίηση των χωρών στο νέο κατάλογο που θα δημοσιοποιήσει η Βρετανία βασίζεται σε τέσσερα κριτήρια:

το ποσοστό του πληθυσμού της κάθε χώρας που έχει εμβολιαστεί,

το ποσοστό μολύνσεων,

τυχόν μεταλλάξεις του κοροναϊού

και η ικανότητα ιχνηλάτησης κάθε χώρας

Ποιες χώρες θα μπουν αμέσως στην πράσινη λίστα

Οσοι έχουν γνώση του θέματος προειδοποιούν ότι μόνο μία «χούφτα» χωρών θα μπουν στην πράσινη ζώνη, για την οποία δεν θα απαιτείται καραντίνα, σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή της λίστας που θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα.

«Το Γιβραλτάρ, η Μάλτα, το Ισραήλ και η Ισλανδία είναι υποψήφιες για την προνομιακή ζώνη, αλλά οι αγαπημένοι προορισμοί στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία απέχουν ακόμη κάποιες εβδομάδες για να εγκριθούν και αναμένεται να τεθούν στην πορτοκαλί ζώνη», σύμφωνα με τη Sun.

Αυτή η κατάταξη θα αφορά όλα τα νησιά τους, περιλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων – στις οποίες το ποσοστό των κρουσμάτων Covid είναι χαμηλότερο από το ένα τέταρτο της Ισπανίας – και τις Κανάριες Νήσους, όπου έχουν εμβολιαστεί σχεδόν το ένα τρίτο των ενηλίκων.

Η Πορτογαλία είναι ο μοναδικός μεγάλος τουριστικός προορισμός που θα μπορούσε να μπει στην πράσινη λίστα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα έσπευσε για να εμβολιάσει τους κατοίκους των 85 νησιών της έως τον Μάιο, ώστε να διασφαλίσει ότι οι Βρετανοί τουρίστες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν μόλις αρθεί η απαγόρευση για τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Νησιά, όπως η Μήλος και η Κύθνος, έχουν εμβολιάσει πάνω από τους μισούς ενήλικες κατοίκους, ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα, σημειώνει η Sun.

Υπογραμμίζει, επίσης, δήλωση του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ότι η Κρήτη είναι ασφαλής προορισμός με πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της να έχει ήδη εμβολιασθεί.

