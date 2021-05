Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για τον Μάιο (βίντεο)

Ζώδια

Ποιες ημερομηνίες πρέπει να προσέξουμε και ποιες είναι ιδανικές για επιτυχημένα βήματα και… προτάσεις γάμο.

Για έναν μήνα που πρέπει να περιμένουμε σχετικά θετικές εξελίξεις και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη του Πάσχα, κάνοντας προβλέψεις για τον Μάιο για όλα τα ζώδια.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η 6η Μαΐου θα φέρει στην επιφάνεια οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα.

Στις 13 Μαΐου, όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, ο Δίας «μπαίνει» στους Ιχθύες και φέρνει μια γενικότερη ανάταση, αναφέροντας ότι μπορεί να υπάρξουν καλά νέα για τα φάρμακα καταπολέμησης του κορονοϊού.

Ακόμη, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», είπε ότι γύρω στις 20 Μαΐου θα μπορούσαν να γίνουν προτάσεις γάμου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για τον Μάιο, στο βίντεο:





