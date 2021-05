Υγεία - Περιβάλλον

Self test στα σχολεία: Διαθέσιμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πότε θα είναι διαθέσιμα τα πρώτα και πότε τα δεύτερα self tests για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων self test που θα χρησιμοποιηθούν την εβδομάδα 10-16/5, υπενθυμίζεται ότι θα διατίθενται:

Από σήμερα Τετάρτη 5/5 έως Σάββατο 8/5 από τα φαρμακεία, μόνο σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών που κάνουν πρακτική άσκηση.

Το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών για την επόμενη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10/5.

Οι υπόλοιπες ομάδες δικαιούχων (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι) θα λάβουν το επόμενο self test από Δευτέρα 10/5 και θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν και να το δηλώσουν καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας.