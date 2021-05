Πολιτισμός

Ο Γιώργος Σαμπάνης… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια συζήτηση με αναδρομή στην διαδρομή του τραγουδοποιού και με αποκαλύψεις για άγνωστα περιστατικά από τις συνεργασίες του.

Το Σάββατο 8 Μαΐου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Σαμπάνη.

Ο ταλαντούχος συνθέτης και τραγουδιστής μιλά για την περιπετειώδη διαδρομή του και για το πέρασμά του από τον στίβο του αθλητισμού στον δρόμο της μουσικής.

Τι λέει για τα δύσκολα χρόνια που απέρριπταν τη μουσική του; Ποιος τραγουδιστής είναι το «είδωλό» του;

Άγνωστες ιστορίες και περιστατικά από τη συνεργασία του με τους κορυφαίους του ελληνικού τραγουδιού.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Σάββατο στις 00:30

#EnwpiosEnwpiw