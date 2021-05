Κοινωνία

Ανοίγουν τα φροντιστήρια την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι μαθητές θα καθίσουν στα θρανία των φροντιστηρίων.

Το άνοιγμα των φροντιστηρίων στις 10 Μαΐου για όσους μαθητές της Γ' Λυκείου δίνουν Πανελλήνιες και όσους δίνουν εξετάσεις σε ξένες γλώσσες, εισηγήθηκε η Eπιτροπή των ειδικών.

Έτσι, θα μπορέσουν να προετοιμαστούν οι μαθητές της Γ' Λυκείου για τις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και οι μαθητές που θα είναι υποψήφιοι σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες).

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 10/05 ανοίγουν και οι υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης, πέραν των Λυκείων που λειτουργούν ήδη διά ζώσης.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν πρόκειται να ανοίξουν την προσεχή Δευτέρα. .

Παράλληλα, θετική είναι η εισήγηση της Επιτροπής και για κατάργηση των ραντεβού (click away και click inside) στο λιανεμπόριο από 15 Μαΐου. Κοινώς από τις 15 Μαΐου θα σταματήσουν τα SMS στο 13032.

Επίσης, στα καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών θα επιτρέπεται 1 άτομο ανά 50 τ.μ. και όχι 1 ανά 100 τ.μ. που ισχύει έως τώρα.

"Πράσινο φως" για άνοιγμα στις 15 Μαΐου πήραν και οι οργανωμένες παραλίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για κορονοϊό: Απαραίτητος ο εμβολιασμός - Ο ιός “χτυπά” τώρα τις παραγωγικές ηλικίες

Κορονοϊός: αύξηση θανάτων, μείωση διασωληνωμένων και 2093 νέα κρούσματα

Προαστιακός: Στάση εργασίας την Πέμπτη