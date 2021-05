Life

“The 2Night Show”: Ράντου, Καπουτζίδης και Σαράντης… δίνουν ρέστα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο της υποκριτικής, μιλούν για όλους και για όλα με τον Γρηγόρη Αρναούτλογλου.

Την Πέμπτη 6 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μιχάλη Σαράντη, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για την πορεία του στο θέατρο, για τους ρόλους ρεπερτορίου, καθώς και για την απόφασή του να κάνει στροφή στην τηλεόραση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη συμμετοχή του στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Η Φαμίλια» και αποκαλύπτει πως είπε το «ναι», σε μια προσπάθεια να αποτινάξει από πάνω του, τη σοβαροφάνεια που τον διακατέχει. Πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, ποιο γεγονός στιγμάτισε την εφηβεία του και γιατί είχε ενοχές; Πώς σχολιάζει τα όσα συνέβησαν στον χώρο του θεάτρου και γιατί έχει θυμό μέσα του; Τέλος, αποκαλύπτει την επιθυμία του να κάνει τη δική του οικογένεια.

Στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, και η Ελένη Ράντου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για την τηλεοπτική της επιστροφή και εξηγεί τι ρόλο έπαιξε η καραντίνα στην απόφασή της. Επίσης, αναφέρεται στην πολυετή πορεία της στο θέατρο, αλλά και στις δυσκολίες του επαγγέλματός της, ενώ σχολιάζει τα δυσάρεστα γεγονότα που επισκίασαν το χώρο του θεάματος. Μεταξύ άλλων, μιλάει για τη μονάκριβη κόρη της, τη Νικολέτα, και αποκαλύπτει πόσο υπερπροστατευτική και δεμένη είναι μαζί της. Επίσης, περιγράφει τη μάχη της με την κατάθλιψη και τις φοβίες, ενώ εξηγεί πόσο σημαντικό είναι για την ίδια να νιώθει ότι την αγαπάνε.

O Γρηγόρης καλωσορίζει και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σεναριογράφος μιλάει για την απόφασή του να ασχοληθεί με την παρουσίαση και εξηγεί πόσο εύκολος είναι τελικά αυτός ο ρόλος. Επίσης, αναφέρεται στην εκπομπή «Ο Δρόμος Για Το Τόκιο» και εξηγεί γιατί για τον ίδιο ήταν η εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου. Γιατί φοβόταν όταν έγραφε την «Εθνική Ελλάδος» και γιατί ήξερε πως θα έχανε το κοινό του «Στο Παρα5»; Ποια καινούργια τηλεοπτική σειρά ετοιμάζει τώρα και για ποιο λόγο «αποφεύγει» το θέατρο; Τέλος, περιγράφει πώς αντιδρά στην αδικία, εξηγεί τι τον σοκάρει σαν άνθρωπο και τι θα πρέπει να προσέξει η Πολιτεία.

#The2NightShow

https://www.antenna.gr/the2nightshow





Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους με παιδιά σε βρεφονηπιακούς

Η γυναίκα που γέννησε 9δυμα! (εικόνες)

Αναστολές Μαΐου: Το χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσεις