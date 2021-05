Κοινωνία

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Δεχόμαστε πιέσεις για υποθέσεις επιμέλειας τέκνων

Για στοχοποίησή τους με αφορμή υποθέσεις επιμέλειας τέκνων κάνουν λόγο οι δικαστές και εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους.

Την προστασία τους από την Πολιτεία ζητούν οι δικαστές και εισαγγελείς σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, καταγγέλλοντας ότι δέχονται «αθέμιτες πιέσεις» με αφορμή τις υποθέσεις οικογενειακής φύσεως και κυρίως της επιμέλειας τέκνων. Στην ίδια ανακοίνωση, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ξεκαθαρίζει ότι, θα εξακολουθήσουν να ενεργούν «σύμφωνα με το νόμο και τη συνείδησή τους χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο από τέτοιες πρακτικές».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο «ομάδες πίεσης» με αποκλειστικό σκοπό να επηρεάσουν με τρόπο αθέμιτο δικαστικούς λειτουργούς που κρίνουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης, ιδίως επιμέλειας ανηλίκων τέκνων.

Στοχοποιούν συγκεκριμένους δικαστές που εξέδωσαν αποφάσεις μη αρεστές, καταρτίζοντας «μαύρες λίστες», καλούν σε υποβολή ομαδικών αναφορών, απειλούν χυδαία όποιον δικαστή «ανοίγει πόλεμο μαζί τους», λειτουργώντας έτσι με όρους εκβιαστικούς.

Παρεμφερής μέθοδος είναι και οι ανοιχτές επιστολές δήθεν αγανακτισμένων πολιτών που απευθύνονται στον Πρωθυπουργό και εκθέτουν το «προσωπικό τους δράμα» με αβάσιμες αιτιάσεις και συκοφαντίες.

Η προσδοκία τους ότι με τον τρόπο αυτό θα πιέσουν το δικαστικό σύστημα ώστε να εκδίδει αποφάσεις ευνοϊκές για τα συμφέροντά τους, φανερώνει παιδαριώδη άγνοια του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης.

Οι συνάδελφοι θα εξακολουθήσουν να ενεργούν σύμφωνα με το νόμο και τη συνείδησή τους χωρίς να επηρεάζονται στο ελάχιστο από τέτοιες πρακτικές. Δικαστές και Εισαγγελείς που βρέθηκαν στο στόχαστρο των «ομάδων πίεσης» είναι εξαιρετικοί επιστήμονες που επιτελούν με απόλυτη ευσυνειδησία το καθήκον τους και δεν έχουν ανάγκη από υπεράσπιση.

Θεωρούμε ωστόσο ότι τέτοια παρακμιακά φαινόμενα δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορη την Πολιτεία, η οποία έχει καθήκον να προστατεύει το κύρος των δημοκρατικών θεσμών.

Τα Μέσα Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) χωρίς να παραβιάζουν το δικαίωμα στην ελεύθερη διατύπωση όλων των απόψεων και της κριτικής στην εξουσία, σεβόμενα τον δικό τους ρόλο και τηρώντας μια ελάχιστη ηθική και δεοντολογία, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην δημοσίευση τέτοιων συκοφαντικών επιστολών».

