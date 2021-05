Life

Παπαματθαίου στο “Πρωινό”: με πείραξε που ο γιός μου δεν με ήθελε για δάσκαλο (βίντεο)

Τι λέει για την "σιωπηλή διαμαρτυρία" σε εκπομπές, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού και για τον ρόλο που δεν πήρε στην σειρά "Οι Απαράδεκτοι".

Για όλους και για όλα μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Τάκης Παπαματθαίου, ο οποίος είπε πως «για όσα γίνονται» στο θέατρο φταίει η έλλειψη υποχρέωσης για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κάτι που χαρακτήρισε άδικο σε βάρος όσων φοιτούν σε σχολές και πληρώνουν δίδακτρα.

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική του παρουσία, είπε ότι «σε πολλές εκπομπές συμμετείχα αλλά δεν μιλούσα καθόλου, σαν να έκανα σιωπηλή διαμαρτυρία», ενώ εμφανίστηκε επικριτικός για τα ριάλιτι, λέγοντας μεταξύ άλλων, «γιατί να δω ριάλιτι; Τι θα μου προσφέρουν; Τι έχω να κερδίσω;».

Μίλησε με αγάπη για τον γιό του, ο οποίος παίζει στην σειρά «8 λέξεις», λέγοντας ότι με τον Ιάσωνα «είχαμε συζητήσει ότι δεν ήθελε να “καθαρίζω” εγώ για κάτι ή να φαίνεται ότι τον βοηθάω κάπως. Ότι έχει κάνει, το έχει κάνει μόνος του».

«Με πείραξε που ο γιός μου δεν ήρθε στην Σχολή Υποκριτικής που δίδασκα εγώ, αλλά τον καταλαβαίνω, ίσως θα έκανα το ίδιο», είπε ο Τάκης Παπαματθαίου στο «Πρωινό»

Αποκάλυψε ακόμη ότι ένα από τα πράγματα που θα ήθελε να κάνει στην τηλεόραση ήταν να συμμετέχει στην σειρά «Οι απαράδεκτοι», όπου του είχε προταθεί να παίξει, αλλά δεν μπόρεσε καθώς είχε υπογράψει συμβόλαιο για άλλη σειρά, με τον ρόλο του να πηγαίνει τελικά στον Βλάσση Μπονάτσο.

