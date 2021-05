Κοινωνία

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς άνοιξε τις πύλες της

Μία από τις πιο προσφιλείς εκθέσεις λουλουδιών και φυτών της Αττικής είναι έτοιμη να υποδεχθεί το μεγάλο κοινό της για 67η φορά. Αυτήν τη φορά με αυστηρά μέτρα.

Μια έκθεση γεμάτη από άνοιξη, που αποτελεί θεσμό πλέον τόσο για τον Δήμο Κηφισιάς, όσο και για ολόκληρη την Αττική, άνοιξε σήμερα (6/5) τις πύλες της. Πρόκειται για την 67η Ανθοκομική Έκθεση στο άλσος της Κηφισιάς «Δημήτρης Ζωμόπουλος» και θα διαρκέσει έως και τις 23 Μαΐου, φέρνοντας μέσα στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας τη χαρά των λουλουδιών, των χρωμάτων και των αρωμάτων.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των οδηγιών του ΕΟΔΥ, για την ασφάλεια των επισκεπτών. Για τον σκοπό αυτό τα συνεργεία και το προσωπικό του δήμου εργάστηκαν «πυρετωδώς» όλο το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν όλες οι απολυμάνσεις και οι καθαρισμοί και θα συνεχίσει να γίνεται σε καθημερινή βάση η απολύμανση των ειδικών επιφανειών (παγκάκια, πόμολα, τραπέζια, ταμεία, κά) εντός του άλσους, αλλά και εξωτερικά περιμετρικά.

Τοποθετήθηκαν αντισηπτικά σε 70 σημεία και τα περίπτερα εγκαταστάθηκαν σε απόσταση μεταξύ τους. Η είσοδος και η έξοδος του κοινού γίνονται από διαφορετικές θύρες και υπάρχει μονοδρόμηση της κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών, ενώ η είσοδος είναι ελεγχόμενη με διατήρηση μέγιστου αριθμού επισκεπτών εντός του άλσους και με θερμομέτρηση παρουσία γιατρού.

Φυσικά, η χρήση διπλής προστατευτικής μάσκας (ή μάσκας υψηλής προστασίας) είναι υποχρεωτική, όπως και η τήρηση των αποστάσεων και υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των επισκεπτών.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 1937 και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση της Ελλάδας στον χώρο της ανθοκομίας, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό εμπορικό γεγονός, που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες λάτρεις του πράσινου και των λουλουδιών, οι οποίοι συνδυάζουν τη βόλτα τους σ' έναν πανέμορφο χώρο, με τις αγορές τους σε είδη και προϊόντα ανθοκομίας και κηπευτικής. Κατά τη διάρκεια της Ανθοκομικής Έκθεσης, οι φυτωριούχοι και ανθοπαραγωγοί έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, προβάλλοντας τα προϊόντα τους και να συνομιλήσουν μαζί τους παρέχοντας τις όποιες συμβουλές.

