Life

Alvaro Morte: Ο Professor αποχαιρέτησε οριστικά το La Casa de Papel

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συγκινητικό αντίο του δημοφιλούς ηθοποιού.

Οριστικοί τίτλοι τέλους για το «La Casa de Papel», καθώς τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix ολοκληρώθηκαν.

Και ενώ όλοι περιμένουμε με αγωνία το μεγάλο φινάλε της σειράς, η 5η σεζόν, της οποίας θα προβληθεί το 2021, ένας από τους πρωταγωνιστές, θέλησε να πει το δικό του «αντίο».

Πιο συγκεκριμένα, ο Professor, κατά κόσμον, Alvaro Morte, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο μας δείχνει το πρόσωπό του, χωρίς να μιλάει καθόλου.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γηροκομείο στα Χανιά: Συγκλονίζει ο γιος ηλικιωμένου (βίντεο)

Λίμνη Πλαστήρα: υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο!

Ο Παναθηναϊκός Κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ