“Ναυμαχία” στη Μάγχη για τα αλιευτικά δικαιώματα (βίντεο)

Σύγκρουση γαλλικού αλιευτικού με βρετανικό σκάφος. Ακταιωρούς έστειλαν και οι δύο χώρες στην περιοχή.

Τα περίπου 50 γαλλικά αλιευτικά που βρίσκονταν στα ανοιχτά του Τζέρσεϊ από σήμερα το πρωί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους όρους της αλιείας που επιβλήθηκαν στους Γάλλους ψαράδες μετά το Brexit, άρχισαν το απόγευμα να αποχωρούν από τα ύδατα του μεγαλύτερου από τα αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη.

Οι αξιωματούχοι του Τζέρσεϊ «παραμένουν στη θέση τους», δήλωσε ο Λουντοβίκ Λαζαρό, ψαράς από τη νορμανδική πόλη Γκρανβίλ (Μάγχη), στο τέλος μιας συνάντησης μεταξύ των Γάλλων ψαράδων και ενός υπουργού του Τζέρσεϊ. «Τώρα εναπόκειται στους Υπουργούς να μεριμνήσουν. Δεν θα μπορέσουμε πια να κάνουμε πολλά», προσέθεσε.

«Η επίδειξη δύναμης έγινε. Ο πολιτικός είναι αυτός που πρέπει να αναλάβει», δήλωσε ο Ντιμιτρί Ρογκόφ, πρόεδρος της περιφερειακής επιτροπής αλιέων της Νορμανδίας. «Δεν εξαρτάται από τους ψαράδες να πάνε και να αποκλείσουν το Τζέρσεϊ για να πάρουν αυτό που θέλουν», συμπλήρωσε. «Τώρα, εάν δεν υπάρξει επιτυχής έκβαση, ο Υπουργός πρέπει να κόψει το φως».

Την Τρίτη, η Γαλλίδα ]Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Ανίκ Ζιραρντέν, δήλωσε ότι η Γαλλία ήταν έτοιμη να καταφύγει σε “αντίποινα” εάν οι βρετανικές Αρχές συνεχίσουν να περιορίζουν την πρόσβαση των Γάλλων ψαράδων στα ύδατα του Τζέρσεϊ, υπονοώντας πιθανές επιπτώσεις στη «μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος με υποβρύχιο καλώδιο» που τροφοδοτεί το νησί από τη Γαλλία. Σήμερα η Ανίκ Ζιραρντέν άσκησε περισσότερη πίεση: «Εύχομαι οι βρετανικές Αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους» να συμπεριλάβουν νέους περιορισμούς πρόσβασης στις άδειες αλιείας που χορηγούνται στους Γάλλους ψαράδες.

Σύμφωνα με το Παρίσι, το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή έναν κατάλογο 41 γαλλικών αλιευτικών, από 344 αιτήσεις, που έχουν άδεια αλιείας στα ύδατα του Τζέρσεϊ, αλλά ο κατάλογος αυτός συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις «που δεν συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν, κοινοποιήθηκαν προηγουμένως» στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Brexit που επιτεύχθηκε μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών, και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

