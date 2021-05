Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Μόνο σε άτομα άνω των 40 στη Βρετανία

Άλλα εμβόλια θα χορηγούνται στα άτομα κάτω των 40 ετών από εδώ και στο εξής. Τι αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα.

Στα άτομα κάτω των 40 ετών στη Βρετανία θα προσφέρεται ένα διαφορετικό εμβόλιο κατά της Covid-19 αντί αυτού της Oxford/AstraZeneca, μετά από ανησυχίες για σπάνια περιστατικά θρομβοεμβολών, ανέφεραν οι εφημερίδες Daily Telegraph και Independent.

Η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης (JCVI) έχει συστήσει ότι θα πρέπει να προσφέρεται σε αυτές τις ηλικίες ένα εμβόλιο της Pfizer ή της Moderna ως ένα μέτρο «μέγιστης προφύλαξης», τόνισε η Telegraph.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Βρετανίας δήλωσε χθες ότι η θέση της JCVI και της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων (MHRA) «συνεχίζει να είναι ότι τα οφέλη του εμβολίου Oxford/AstraZeneca υπερτερούν των κινδύνων για τη συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων».

«Η JCVI εξετάζει τις συστάσεις της με βάση τις τελευταίες επιστημονικές συμβουλές», ανέφερε η εκπρόσωπος σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η Βρετανία οδεύει προς το να προσφέρει ένα εμβόλιο σε όλους τους ενήλικες μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Τον Απρίλιο, η JCVI συνέστησε να προσφέρεται ένα εναλλακτικό εμβόλιο αντί αυτού της AstraZeneca σε άτομα κάτω των 30 ετών. Οι έγκυες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο ενημερώθηκαν να λαμβάνουν το εμβόλιο της Pfizer ή της Moderna.

Στα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία, ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Βρετανίας δήλωσε ότι η συχνότητα εμφάνισης των σπάνιων θρομβοεμβολών σε συνδυασμό χαμηλών αριθμών αιμοπεταλίων ήταν 10,5 ανά 1 εκατομμύριο δόσεις, σε σύγκριση με 9,3 ανά 1 εκατομμύριο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η JCVI συνέταξε τις συστάσεις της νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση αναμένεται αργότερα σήμερα, ανέφερε ο Independent.

Η ρυθμιστική αρχή τόνισε χθες Πέμπτη ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι σπάνιες θρομβοεμβολές που συνδέονται με το εμβόλιο της AstraZeneca εμφανίστηκαν περισσότερο σε γυναίκες από όσο σε άνδρες, σημειώνοντας ότι η διαφορά στα περιστατικά ήταν μικρή.

