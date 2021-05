Πολιτική

Μακρή: Πειθαρχικές ποινές σε εκπαιδευτικούς που αρνούνται να κάνουν self test

Η υφυπουργός Παιδείας για το άνοιγμα σχολείων και φροντιστηρίων και τις ποινές σε αρνητές.

Ακόμα και σήμερα ενδέχεται να ανοίξει το σύστημα ώστε να προμηθευτούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα φροντιστήρια τα self tests που δικαιούνται, όπως δήλωσε η Ζέττα Μακρή.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, η υφυπουργός Παιδείας τόνισε πως αν κάποιος εκπαιδευτικός αρνηθεί να κάνει το διαγνωστικό τεστ, «υπάρχει ρητή πρόβλεψη να υπάρχουν πειθαρχικές ποινές (από έγγραφη επίπληξη μέχρι μείωση μισθού ή οριστική αποβολή)», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καταγγελία για κάτι τέτοιο, ενώ πρόσθεσε πως «η πρόβλεψη αυτή ισχύει για όλους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που υποχρεούνται να κάνουν το τεστ».

«Οι κυρώσεις για τους μαθητές είναι απουσίες ή αποβολές», συμπλήρωσε.

Τέλος, η υφυπουργός Παιδείας απέρριψε το ενδεχόμενο υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στον εκπαιδευτικό χώρο.

