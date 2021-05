Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η παύση Σελήνης και η Αφροδίτη στους Διδύμους (βίντεο)

Χρήσιμες συμβουλές και αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για ένα ξέγνοιαστο και ερωτικό Σαββατοκύριακο έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Παρασκευής.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, η είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους, μαζί με την είσοδο του Ερμή, που είναι ο κυβερνήτης του ζωδίου φέρνει αυξημένη ερωτική διάθεση και τάση για έξοδο και ξέγνοιαστες ημέρες.

Ακόμη, επεσήμανε σε όλους ότι θα πρέπει να προσέχουν τα «κενά», την λεγόμενη «παύση Σελήνης» και να μην κάνουν στις συγκεκριμένες ώρες πράγματα σημαντικά για την ζωή τους σε ότι αφορά υπογραφές, αποφάσεις και επαφές.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα στο «Πρωινό» για όλα τα ζώδια:





