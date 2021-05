Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: μέτρα και εμβόλια για να μην έχουμε έξαρση ξανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις τοπικές επιδημικές εξάρσεις, τα κρούσματα λόγω Πάσχα και τους ανεμβολίαστους, μικρότερων ηλικιών, που γεμίζουν κλινικές κια ΜΕΘ Covid .

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η παρατήρηση αφορά τους πιο σκληρούς δείκτες, όπως ο αριθμός των θανάτων, των διασωληνωμένων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, καθώς δεν είναι αντιπροσωπευτικός ο αριθμός των νέων κρουσμάτων λόγω του διαφορρετικού ανά ημέρα αριθμού των τεστ που διενεργούνται», ανέφερε η Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Όπως είπε παρατηρείται μια ήπια υποχώρηση στις περισσότερες περιοχές, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται περιοχές όπως η Αττική, η κεντρική και η δυτική Μακεδονία και η Θεσσαλία.

Όπως επεσήμανε η κ. Παπαευαγγέλου, «ακόμη δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις που ίσως είχαμε λόγω του Πάσχα. Παρατηρούμε κάποιες τοπικές επιδημίες και έχουμε ήδη τέτοιες ενδείξεις λόγω των μετακινήσεων και των οικογενειακών συγκεντρώσεων για το Πάσχα».

«Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έπεσε για πρώτη φορά κάτω από 20000 μετά από δύο μήνες. Τα περισσότερα νέα κρούσματα είναι ηλικίας 20-60 ετών. Συνολικά 4.900 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία όλης της επικράτειας», σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου τονίζοντας ότι καθημερινά αποδεικνύεται πως οι εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν κορονοϊό και αν κολλήσουν τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια.

Σε ότι αφορά τις κλίνες στις Εντατικές, η κ. Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι το ποσοστό κάλυψης των κλινών ΜΕθ-Covid είναι 82% σε όλη την χώρα, τονίζοντας ότι λόγω του εμβολιασμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, οι εισαγωγές πλέον δεν αφορούν μόνο άτομα άνω των 75 ετών, αλλά μία στις τέσσερις εισαγωγές σε ΜΕΘ αφορούν άτομα 35-55 ετών, ενώ σημείωσε ότι «στην πλειονότητα τους οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ είναι ανεμβολιάστοι», παρατηρώντας ακόμη ότι «για δεύτερη εβδομάδα οι αποσωληνώσεις είναι περισσότερες από τις διασωληνώσεις και προσδοκούμε σταδιακή μείωση του αριθμού των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ».

«Είμαστε ανήσυχοι όλοι μας στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λόγω του υψηλού αριθμού των κρουσμάτων και διότι ο ιός είναι εδώ ανάμεσα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χαλάρωση των μέτρων στις αρχές του χρόνου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης», είπε η κ .Παπαευαγγέλου.

Κρούοντας καμπανάκι κινδύνου ανέφερε ότι «βλέπουμε τοπικές επιδημικές εξάρσεις ακόμη και σε περιοχές όπου ο πληθυσμός έχει εμβολιαστεί σε ποσοστό 25% και άνω. Σε ατομικό επίπεδο πρέπει ο καθένας να κατανοήσει ότι πρέπει να φοράμε τια μάσκες μας και να τηρούμε τις αποστάσεις και να πάμε να εμβολιαστούμε», όπως είπε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει και τώρα που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που μας ευχαριστούν και να συναντήσουμε ανθρώπους που αγαπάμε.

«Όσο ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα έχουμε και έναν αγώνα δρόμου με τις μεταλλάξεις. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε να εμβολιαστούμε για να προλάβουμε και τις μεταλλάξεις. Πρέπει όλοι να σπεύσουν να εμβολιαστούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους», σημείωσε.

Όπως εξήγησε η κ. Παπαευαγγέλου, «αναβλήθηκε το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών για μία εβδομάδα και οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 17 Μαΐου, λόγω του φόβου μας να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες μαζί και επειδή τα παιδιά κάτω των 4 ετών είναι δύσκολο να φορούν μάσκα».

Τέλος είπε ότι οι ειδικοί κρίνουν πως ακόμη χρήσιμο το ραντεβού για τις συναλλαγές στα καταστήματα λιανεμπορίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνεπιμέλεια: Εισαγγελική παρέμβαση για πιέσεις σε δικαστές

Αγρίνιο: νεαρός αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικες

Επίθεση με βιτριόλι: Σε δίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας η 36χρονη