Amber alert: Αγωνία για την εξαφάνιση 15χρονης

Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 5/5/2021 στις 20:00, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Περαία Θεσσαλονίκης, η Καμίλα Σ., 15 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν.

Η Καμίλα Σ. έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά (κοντά και ξυρισμένα στο πλάι) και μαύρα μάτια.

Φορούσε μαύρο παντελόνι, ασπρόμαυρη μπλούζα, μαύρα παπούτσια τύπου αρβυλάκια και είχε μαζί της ασπρόμαυρη τσάντα πλάτης και σκούρα στρόγγυλα γυαλιά ηλίου.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

