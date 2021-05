Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myCar

Πώς μπορούν 130.000 ιδιοκτήτες οχημάτων να κυκλοφορήσουν ξανά τα οχήματά τους.

Άνοιξε η πλατφόρμα myCar, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να κάνουν άρση της ακινησίας των οχημάτων τους, πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες που επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία.

Η άρση της ακινησίας γίνεται μόνο με την ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήματα και θα μπλοκάρει την άρση της ακινησίας.

Ειδικότερα για την ψηφιακή άρση ακινησίας, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, μπαίνουν με τους κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, επιλέγουν το όχημα που είναι σε ακινησία και πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που επιθυμούν, χωρίς πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, για την άρση της ακινησίας απαιτείται:

- Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση ακινησίας, ή των αναλογικών/μηνιαίων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο χρονικό διάστημα άρσης ακινησίας .

- Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι πληρωμένα τα τέλη, επιλέγεται «Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας». Στη συνέχεια, ο κάτοχος του οχήματος επιλέγει αν θέλει να κσταβάλει ετήσια ή αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, οπότε για:

- Ετήσια, δημιουργείται το σχετικό ειδοποιητήριο, με τον κωδικό πληρωμής

- Αναλογικά, θα πρέπει να επιλεγεί το πλήθος των μηνών για τους οποίους ο κάτοχος του οχήματος επιθυμεί να καταβάλει τα τέλη.

Ο έλεγχος ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, διενεργείται μέσω web service με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών.

