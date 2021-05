Αθλητικά

Super League 2 - Χαρδαλιάς: θα ζητήσω την αναστολή του πρωταθλήματος

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πολιτική Προστασία, με τον υφυπουργό, Νίκο Χαρδαλιά, να ζητά την Δευτέρα την αναστολή του πρωταθλήματος της Super League 2.

«Βόμβα» Χαρδαλιά για αναστολή της Super League 2! "Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αδυναμία της διοργανώτριας Αρχής να επιβάλλει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όσο και την έλλειψη των απαραίτητων αντανακλαστικών της για την τιμωρία εκείνων που τα παραβιάζουν, τη Δευτέρα 10 Μαΐου, προτίθεμαι προσωπικά να εισηγηθώ στην Επιτροπή Επιδημιολόγων την αναστολή διοργανώσεων του πρωταθλήματος της Super League 2» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας:

Σε συνέχεια των ανυπόστατων ρεπορτάζ που αναπαρήγαγαν τις τελευταίες ημέρες οι τηλεοπτικοί σταθμοί Σκάι και Mega, καθώς και μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφή τα κάτωθι: Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρέπεται η διεξαγωγή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League 2, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν ορισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. (https://gga.gov.gr/images/LPv2_protokollo_SL2_29-3-21.pdf). Ειδικότερα για το πρωτάθλημα της Super League 2, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν δίνει καμία άδεια διεξαγωγής των αγώνων, δεν εγκρίνει τις λίστες των αποστολών των ομάδων που μετακινούνται για την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, ούτε της κοινοποιούνται οι σχετικές καταστάσεις. Οι λίστες εγκρίνονται από τον υπεύθυνο ασφάλειας της διοργανώτριας Αρχής και κοινοποιούνται στις κατά τόπο αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις. H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται για το πρόγραμμα των αγώνων, ενώ της κοινοποιούνται μόνο οι ιατρικές βεβαιώσεις σχετικά με τα αρνητικά PCR tests των αποστολών των ομάδων. Είναι συνεπώς ξεκάθαρο ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ούτε εμπλέκεται στη διοργάνωση των εν λόγω πρωταθλημάτων ούτε, πολλώ δε μάλλον, έχει οποιαδήποτε ελεγκτική αρμοδιότητα επί της διεξαγωγής τους. Για το θέμα που έχει προκύψει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς δηλώνει τα εξής: «Αρμόδια για την τήρηση και την επιτήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων της Super League 2 (και κάθε άλλης αθλητικής δραστηριότητας) είναι αποκλειστικά η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ την αποκλειστική ευθύνη και για τη διαδικασία έγκρισης των μετακινήσεων των ομάδων έχει η διοργανώτρια Αρχή, όπως ρητά προβλέπεται στις σχετικές ΚΥΑ και διατάξεις. Ως εκ τούτου, ουδεμία εμπλοκή έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα ζητήματα για τα οποία, μέσω ανώνυμων ρεπορτάζ, αδίκως κατηγορείται. Σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αδυναμία της διοργανώτριας Αρχής να επιβάλλει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όσο και την έλλειψη των απαραίτητων αντανακλαστικών της για την τιμωρία εκείνων που τα παραβιάζουν, τη Δευτέρα 10 Μαΐου, προτίθεμαι προσωπικά να εισηγηθώ στην Επιτροπή Επιδημιολόγων την αναστολή διοργανώσεων του πρωταθλήματος της Super League 2. Είναι ώρα ευθύνης απέναντι στη Δημόσια Υγεία για όλους όσοι την επικαλούνται αποσπασματικά, αλλά δυσκολεύονται να την υπηρετήσουν πιστά και απαρέγκλιτα».