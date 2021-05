Πολιτική

Ημέρα της Ευρώπης: Μήνυμα αισιοδοξίας από 21 Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών

Μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον της Ευρώπης και την έξοδο από την πανδημία στέλνουν με κοινή ανοικτή επιστολή τους 21 ευρωπαίοι Αρχηγοί Κρατών, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την ευκαιρία εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης.

Απευθυνόμενοι στους ευρωπαίους πολίτες, επισημαίνουν ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, γιορτάζουμε την Ημέρα της Ευρώπης, υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του COVID-19, υπογραμμίζουν τη σημασία της αμοιβαίας αλληλεγγύης και συνεργασίας, ενώ τονίζουν ότι βρίσκονται στο πλευρό όλων όσων υπέφεραν εξαιτίας της πανδημίας.

Παράλληλα, σημειώνουν, ότι η φετινή Ημέρα της Ευρώπης είναι επίσης ξεχωριστή, γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και καλούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να διαμορφώσουν το κοινό τους μέλλον.

«Χρειαζόμαστε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που να μας αντιπροσωπεύει όλους, με ισχυρή την πεποίθηση πως πράξαμε ό,τι ήταν δυνατό προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Μαζί, μπορούμε να το πετύχουμε» αναφέρουν.

Ακολουθεί η κοινή ανοικτή επιστολή των ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών για την Ημέρα της Ευρώπης:

Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη.

Θα θέλαμε να απευθύνουμε τις θερμότερες ευχές μας προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης.

Αυτή η Ημέρα της Ευρώπης είναι ξεχωριστή. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, την εορτάζουμε υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του COVID-19. Είμαστε στο πλευρό όλων όσων υπέφεραν εξαιτίας της πανδημίας. Η φετινή Ημέρα της Ευρώπης είναι επίσης ξεχωριστή, γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Καλούμε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να διαμορφώσουν το κοινό μας μέλλον.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα αυτή η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες των προηγούμενων ετών. Φαίνεται ενδεχομένως ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για μία εις βάθος συζήτηση ως προς το μέλλον της Ευρώπης στην παρούσα συγκυρία. Ωστόσο, η πανδημία του COVID-19 μας υπενθύμισε τι αξίζει αληθινά στη ζωή μας: η υγεία μας, η σχέση μας με τη φύση, η σχέση με τους συνανθρώπους μας, η αμοιβαία αλληλεγγύη και η συνεργασία. Έφερε στην επιφάνεια προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που ζούμε. Ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά και τις αδυναμίες της. Πρέπει να μιλήσουμε για όλα αυτά.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι είναι σύνθετες: από την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και τη δημιουργία πράσινων οικονομιών σε ισορροπία με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των παγκόσμιων παραγόντων έως και την προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού των κοινωνιών μας. Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε νέες μεθόδους και νέες λύσεις. Όπως σε κάθε δημοκρατία, η ισχύς μας έγκειται στην συμμετοχή των κοινωνιών μας, ώστε να αναδεικνύεται η καλύτερη πορεία προς το μέλλον. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν σε μία ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση, τόσο καλύτερα για την Ένωσή μας.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Έχουν παρέλθει 70 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και 64 χρόνια από τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Ρώμη. Εκείνη την εποχή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρήκαν τρόπους να ενώσουν τη διαλυμένη από τον πόλεμο Ευρώπη. Πριν τριάντα έτη, η Ανατολική και η Δυτική Ευρώπη άρχισαν να έρχονται πιο κοντά. Χώρες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ενώθηκαν για να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα φέρει τις δικές της ιστορικές εμπειρίες και βάρη του παρελθόντος, τα οποία αντιμετωπίζει τόσο με τις δικές της δυνάμεις όσο και μέσα από τις διακρατικές σχέσεις της.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα ειρήνης και συμφιλίωσης. Υπήρξε τέτοιο από τη σύλληψή του, και παραμένει το ίδιο έως και σήμερα. Υποστηρίζουμε ένα κοινό στρατηγικό όραμα για την Ευρώπη, μια Ευρώπη ολοκληρωμένη, ελεύθερη, ενωμένη και ειρηνική.

Όλες οι θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι εξαιρετικά επίκαιρες ακόμα και σήμερα: ελευθερία, ισότητα, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτος δικαίου και ελευθερία έκφρασης, αλληλεγγύη, δημοκρατία και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών. Πώς μπορούμε από κοινού να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης διατηρούν τη σημασία τους για το μέλλον;

Παρότι μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να μην είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που έχουν ανακύψει κατά την τελευταία δεκαετία –από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έως τις προκλήσεις θέσπισης ενός δίκαιου μεταναστευτικού συστήματος της ΕΕ και την συνεχιζόμενη πανδημία–, γνωρίζουμε ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για κάθε έναν από εμάς, εάν ήμασταν μόνοι. Ποιο είναι το καλύτερο μέσο για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία και αλληλεγγύη και να διασφαλίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε την υγειονομική κρίση με τρόπο που θα μας καταστήσει πιο ανθεκτικούς στις μελλοντικές προκλήσεις;

Χρειαζόμαστε μία δυνατή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση, μία Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μετάβαση προς τη βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που να μας αντιπροσωπεύει όλους, με ισχυρή την πεποίθηση πως πράξαμε ό,τι ήταν δυνατό προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Μαζί, μπορούμε να το πετύχουμε.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα είναι μία ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ακούσουμε τους πολίτες μας, κυρίως τους νέους ανθρώπους. Δημιουργεί ένα πλαίσιο διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων για το τι περιμένουμε από την αυριανή ΕΕ και τι μπορούμε να συνεισφέρουμε σήμερα.

Πρέπει να αναλογιστούμε το κοινό μας μέλλον. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να μετάσχετε στη συζήτηση και να διαμορφώσουμε μαζί τα μελλοντικά βήματα.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου , Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Dr. Alexander Van der Bellen , Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αυστρίας

Rumen Radev, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Zoran Milanovic, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας

Milos Zeman , Πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας

Kersti Kaljulaid , Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας

Sauli Niinisto, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας

Emanuel Macron , Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας

Frank-Walter Steinmeier, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Janos Ader, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας

Michael D. Higgins , Πρόεδρος της Ιρλανδίας

Sergio Mattarella, Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας

Egils Levits , Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λετονίας

Gitanas Nauseda , Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

George Vella, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας

Andrzej Duda, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Marcelo Rebelo de Sousa, Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

Klaus Iohannis , Πρόεδρος της Ρουμανίας

Zuzana Caputova , Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβακίας

Borut Pahor, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας