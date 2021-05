Πολιτική

Πέθανε ο Θεόδωρος Κατσανέβας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή του, νικημένος από τον κορονοϊό.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Κατσανέβας, νικημένος από τον κορονοϊό.

Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο “Σισμανόγλειο”, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Όπως είχε γνωστοποιήσει ο ίδιος, μέσω των social media, είχε κάνει το εμβόλιο της Pfizer την Τετάρτη, 14 Απριλίου. Παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα τέσσερις ημέρες αργότερα, την Κυριακή, αφού ο οργανισμός του δεν είχε αναπτύξει ακόμη αντισώματα.

Ο Θεόδωρος Κατσανέβας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947 και σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Warwick της Βρετανίας λαμβάνοντας Μ.Α. στις Εργασιακές Σχέσεις και στο London School of Economics λαμβάνοντας διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική της Εργασίας.

Πολιτική πορεία

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε στην αντιστασιακή οργάνωση ΔΕΑ και στο ΠΑΚ Αγγλίας ενώ μετά την πτώση της Χούντας συμμετείχε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το 1981 συμμετείχε στη συγγραφή του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τα κοινωνικά θέματα ενώ τον ίδιο χρόνο διορίστηκε πρόεδρος του ΟΑΕΔ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1985, οπότε και διορίστηκε διοικητής του Ι.Κ.Α.. Το 1987 εξελέγη μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητά του ως μέλους της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Είχε δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Σοφία Παπανδρέου, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, με την οποία χώρισε το 2000. Αργότερα νυμφεύθηκε με τη Γεωργία Τσέτσου, με την οποία απέκτησε μία κόρη.

Βουλευτικές εκλογές

Από το 1989 έως το 2000 κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών συνολικά σε 6 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Εξελέγη τις τρεις πρώτες φορές (9ος τον Ιούνιο του 1989, 12ος τον Νοέμβριο του 1989 και 9ος το 1990), ενώ απέτυχε να εκλεγεί στις Εκλογές του 1993 (17η θέση και πρώτος επιλαχών). Το 1996 επανεξελέγη (5η θέση), ενώ την τελευταία φορά που κατήλθε ως υποψήφιος, το 2000, απέτυχε να εκλεγεί (19ος και ξανά πρώτος επιλαχών), όμως μερικούς μήνες αργότερα εισήλθε στο Κοινοβούλιο αντικαθιστώντας τη Μιλένα Αποστολάκη η οποία έχασε την έδρα της από το Εκλογοδικείο λόγω κωλύματος εκλογιμότητας. Το 2004 τέθηκε εκτός των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος μαζί με άλλους οκτώ βουλευτές με αφορμή την υπογραφή συγκεκριμένης τροπολογίας σχετικά με το Πόρτο Καρράς.

Μετά το ΠΑΣΟΚ

Την 1η Μαΐου 2013 ίδρυσε πολιτικό κόμμα, με όνομα “Δραχμή, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων” - στα πρότυπα του Κινήματος Πέντε Αστέρων του Ιταλού Μπέπε Γκρίλο. Κεντρικός στόχος του νέου κόμματος είναι η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή μέσω δημοψηφίσματος. Οι πέντε βασικές θέσεις του κόμματος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, είναι η ανατροπή του Μνημονίου, η επιστροφή στη δραχμή, η αυτοδύναμη ανάπτυξη, η εθνική αξιοπρέπεια, και η κοινωνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το οικονομικό και πολιτικό του πρόγραμμα, που στηρίζεται σε τεκμηριωμένες μελέτες που όμως δε διευκρινίζεται το πού και από ποιούς εκπονήθηκαν, ούτε το πώς, πού, πότε και από ποιούς τεκμηριώθηκαν, το σχέδιό του είναι το εξής: Υποτίμηση κατά 50% του εθνικού νομίσματος και κατόπιν επιθετική διολίσθηση ώστε να καταστούν τα εγχώρια προϊόντα ανταγωνιστικότερα και ταυτόχρονα λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης των ήδη χαμηλών εισοδημάτων από την εκτίναξη του πληθωρισμού που επιφέρουν τέτοια εγχειρήματα. Το κόμμα συμμετείχε για πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές του 2014 όπου και συγκέντρωσε 8.792 ψήφους (ποσοστό 0,15%).

Με την Ελληνική Λύση

Το 2019 Θεόδωρος Κατσανέβας έγινε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και της Οικονομικής Επιτροπής του κόμματος της Ελληνικής Λύσης. Λίγο μετά τις Ευρωεκλογές του ίδιου έτους ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του στη Β' Αθήνας και τον Βόρειο Τομέα, η οποία όμως μετά από μερικές μέρες ακυρώθηκε από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ ο ίδιος ο Κατσανέβας αρνήθηκε με δήλωση την υποψηφιότητα του με την Ελληνική Λύση.

Άλλες δραστηριότητες

Κατά καιρούς είχε αρθρογραφήσει σε αρκετά περιοδικά μεταξύ των οποίων το “Αντί”, ο “Οικονομικός Ταχυδρόμος” κ.α. και ήταν συνεκδότης του επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων. Είχε συμμετάσχει σε οργανώσεις και συνδέσμους, σε μερικούς από τους οποίους είχε διατελέσει και πρόεδρος όπως στον σύνδεσμο Ελληνο-Αρμενικής Φιλίας, στην Επιστημονική Εταιρεία Εργασιακών Σχέσεων, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., της οποίας και είχε εκλέχτηκε πρόεδρος το 2008) κ.ά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, για τον οποίο είχε δημιουργήσει αυτοματοποιημένα τεστ, που χορηγούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οικονομική της εργασίας. Επίσης, είχε συγγράψει πλήθος επιστημονικών βιβλίων και μία ποιητική συλλογή.