Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κατσανέβας: Επιδεινώθηκε η υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Θεόδωρος Κατσανέβας διασωληνώθηκε στο Σισμανόγλειο.

Ο 74χρονος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην βουλευτή Θεόδωρος Κατσανέβας, που νοσηλεύεται από τις 19 Απριλίου με κορονοϊό, στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι πληφοροφορίες, η κατάσταση του επιδεινώθηκε και οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να διασωληνωθεί.

Ο κ. Κατσανέβας, όπως έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, είχε κάνει το εμβόλιο της Pfizer, την Τετάρτη, 14 Απριλίου.

«Η ατυχία είναι ότι έκανα το εμβόλιο της Pfizer την περασμένη Τετάρτη 14 Απριλίου, αλλά προφανώς μέχρι την Κυριακή 18/4 που παρουσίασα τα πρώτα συμπτώματα, με πρόλαβε ο κορωνοϊός αμέσως μετά, από άγνωστη αιτία, παρ’ όλες τις προφυλάξεις που έπαιρνα.

Έτσι το εμβόλιο δεν πρόφτασε να δημιουργήσει τα απαραίτητα αντισώματα, αν και ίσως βοηθήσει στην ήπια αντιμετώπισή του στο τωρινό διάστημα» εξηγεί. Ο πρώην βουλευτής αρχικά παρέμεινε σε απομόνωση στο σπίτι του, με ήπια συμπτώματα.

«Δεν σταμάτησα να εργάζομαι αλλά με χαλαρότερους ρυθμούς. Την Τρίτη 20/4 το πρωί 11 μμ. και 6-8 μμ. τo απόγευμα όπως κάθε Τρίτη, συμμετείχα στο τακτικό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού που έχω την ευθύνη υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εισηγητή αυτή τη φορά τον διαπρεπή καθηγητή ανθρωπίνων πόρων του Πανεπιστημίου μας και φίλο Λεωνίδα Χυτήρη», σημείωνε στην ανάρτησή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση: Πρεμιέρα μετά από έξι μήνες λουκέτου - Τα μέτρα

Κορονοϊός – ΗΠΑ: όλο και πιο κοντά στο “τείχος ανοσίας”

Ο καιρός την Δευτέρα του Πάσχα: Συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας