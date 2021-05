Πολιτισμός

Κωφοί μπορούν να… νιώσουν τα τραγούδια (βίντεο)

O Ηλίας Μακρίδης μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πώς γίνονται “συμμέτοχοι” όσοι έχουν προβλήματα ακοής

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησε ο μουσικός Ηλίας Μακρίδης, αδελφός του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Μίλτου Μακρίδη για μια πρωτότυπη ιδέα του, χάρη στην οποία οι έχοντες προβλήματα ακοής μπορούν όχι απλώς να κατανοήσουν τους στίχους των τραγουδιών, αλλά να «νιώσουν» τα τραγούδια, «συμμετέχοντας» σε αυτά.

Όπως είπε, «είδα το βιντεοκλίπ στον ύπνο μου», αναφερόμενος στο γύρισμα που έκανε αργότερα με βάση ένα αγαπημένο τραγούδι, αναφέροντας ότι «τα τρία τέταρτα των ανθρώπων που συμμετέχουν στο βιντεοκλίπ δεν ακούν την μουσική και το τραγούδι, απλά “μεταφράζουν” τα λόγια του τραγουδιού».

Ο μουσικός εξήγησε ότι «δεν είναι το νόημα να το καταλάβουν, μπορούν να το καταλάβουν με την νοηματική. Το νόημα της ενέργειας είναι να το “αντιληφθούν” με την κίνηση τους, με τον χορό. Kάνουν διάφορες γκριμάτσες, το “νιώθουν” το τραγούδι».

