Κορονοϊός - Rapid test: τι έδειξαν οι δειγματοληψίες του Σαββάτου

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της μαζικής δειγματοληψίας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Το Σάββατο 8 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν 28 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 20 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 5.843 rapid test και ανευρέθηκαν 126 θετικά (2.16%).

Από τις 126 περιπτώσεις, οι 54 αφορούν άνδρες και οι 72 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη (μέση ηλικία τα 36.9 έτη).

Αναλυτικά:

ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 482 rapid test με 16 θετικά (3.32%) αφορούν σε 8 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: 648 rapid test με 22 θετικά (3.4%) αφορούν σε 11 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: 562 rapid test με 11 θετικά (1.96%) αφορούν σε 8 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ: 60 αρνητικά rapid test ΠΕ ΑΡΤΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: 162 αρνητικά rapid test ΠΕ ΑΡΤΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 125 αρνητικά rapid test ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ: 261 rapid test με 8 θετικά (3.07%) αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ: 47 αρνητικά rapid test ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ: 17 αρνητικά rapid test ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ: 23 rapid test με 2 θετικά (8.7%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΓΊΑ ΆΝΝΑ: 200 rapid test με 2 θετικά (1%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 69 έτη ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΝΗΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: 70 αρνητικά rapid test ΠΕ ΙΚΑΡΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ: 131 rapid test με 2 θετικά (1.53%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ: 354 rapid test με 12 θετικά (3.39%) αφορούν σε 4 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 63 αρνητικά rapid test ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ: 294 rapid test με 2 θετικά (0.68%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΣΠΑΡΤΗ: 100 αρνητικά rapid test ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ: 386 rapid test με 6 θετικά (1.55%) αφορούν σε 1 άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ: 37 αρνητικά rapid test ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ: 81 rapid test με 2 θετικά (2.47%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ: 234 rapid test με 1 θετικό (0.43%) αφορά σε 1 γυναίκα 39 ετών ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: 252 αρνητικά rapid test ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ: 201 rapid test με 12 θετικά (5.97%) αφορούν σε 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: 57 αρνητικά rapid test ΠΕ ΡΟΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 107 αρνητικά rapid test ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΛΑΤΕΊΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 260 rapid test με 3 θετικά (1.15%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΟΣΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 144 rapid test με 3 θετικά (2.08%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 68 έτη ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: DRIVE THROUGH ΛΑΜΙΑ: 485 rapid test με 22 θετικά (4.54%) αφορούν σε 11 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη