Πατέλης: η δήλωση του για το διδακτορικό που άναψε “φωτιές”

Τι υποστήριξε ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού και προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της αντιπολίτευσης.

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Σε συνέντευξη του στο ImpacTalk ο κ. Πατέλης ανέφερε μεταξύ άλλων:

Για τις πιο πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος μετά τις σπουδές του, όχι απλώς δεν είναι απαραίτητο το διδακτορικό, αλλά είναι και κάτι το αρνητικό. Εγώ δηλαδή δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραιτήτως όρεξη για δουλειά. Το διδακτορικό απαιτεί μια αφοσίωση, αν θες να το κάνεις καλά, 4,5,6 χρόνια, στην πιο παραγωγική σου ηλικία, οπότε είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σου καθυστερεί την καριέρα σου.

ΣΥΡΙΖΑ: τεμπέληδες οι νέοι επιστήμονες σύμφωνα με τον Πατέλη

Άμεση ήταν η απάντηση της Κουμουνδούρου, η οποία σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι: Με κυνικό τρόπο ο επικεφαλής του οικονομικού του πρωθυπουργού, κ. Πατέλης, αποκαλύπτει το "όραμα" των δήθεν άριστων της Ν.Δ. για τους νέους και τις νέες της χώρας. Φθηνά εργατικά χέρια χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση.

Σε δημόσια τοποθέτησή του δεν δίστασε να χαρακτηρίσει το διδακτορικό ως κάτι αρνητικό, να προσβάλει τους νέους επιστήμονες που συνέχισαν τις σπουδές τους ως τεμπέληδες και να τους απειλήσει ότι το μόνο που τους περιμένει είναι η ανεργία. "Δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος που δεν έχει απαραιτήτως όρεξη για δουλειά" , τόνισε και έδειξε την έξοδο από τη χώρα στους νέους με υψηλού επιπέδου προσόντα.

Μάλιστα κ. Πατέλης με αλαζονικό τρόπο διατηρεί το δικαίωμα για τον εαυτό του, αλλά δεν το αναγνωρίζει στους νέους επιστήμονες της χώρας. Οι αντιλήψεις και οι πολιτικές της δεξιάς είναι αυτές που θέριεψαν στο παρελθόν το brain drain και αναβιώνουν τώρα με τον πιο επίσημο τρόπο από τον σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση των δήθεν άριστων.

Ελληνική Λύση: αποκαλύφθηκε η πολιτική απάτη της ΝΔ

Σε υψηλούς τόνους και το σχόλιο από την Ελληνική Λύση, η οποία υποστηρίζει πως: Η πολιτική απάτη της Νέας Δημοκρατίας που έγινε κυβέρνηση επικαλούμενη την Αριστεία, μόλις αποκαλύφθηκε. Όταν ο επικεφαλής στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού Αλεξης Πατέλης δηλώνει ότι: «το διδακτορικό είναι κάτι το αρνητικό.Δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό. Δείχνει ότι δεν έχεις όρεξη για δουλειά», αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία , όχι μόνο δεν εκπροσωπεί την Αριστεία, αλλά την απεχθάνεται. Εξηγεί όμως και την κατάρρευση της οικονομίας, της κοινωνίας και της δημόσιας υγείας που επέφερε η Νέα Δημοκρατία . Η οποία θα μείνει στην ιστορία όχι ως «κυβέρνηση των Αρίστων», αλλά των «αχρήστων».

