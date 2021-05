Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Προστασία 100% από τον κορονοϊό δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για την προστασία από το εμβόλια, τον εμβολιασμό και το άνοιγμα των σχολείων.

«Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τώρα επειδή άλλοι έχουν κάνει τα εμβόλια. Αν δεν αποκτήσουμε κουλτούρα προστασίας, δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ από τον κορονοϊό», τόνισε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Για τον Θοδωρή Κατσανέβα είπε ότι, «προφανώς είχε κολλήσει λίγες μέρες πριν από το εμβόλιο, οπότε και δεν είχε προλάβει να χτίσει ανοσία» και εξήγησε ότι, τα αντισώματα αναπτύσσονται ανάλογα με τον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. «Τέσσερις μέρες μετά την πρώτη δόση, είναι σαν να μην το έχει κάνει» και εξήγησε ότι, δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, προστατεύεστε 100% από βαριά νόσηση». Ωστόσο, τόνισε ότι, «η μάσκα είναι απαραίτητη μέχρι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού».

Τα τέσσερα εμβόλια που κυκλοφορούν είναι αποτελεσματικά και ασφαλή. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έκρινε με βάση τα δεδομένα της Ελλάδας. «Η Ευρώπη είναι ένα σύνολο κρατών, καθένα από τα οποία έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά», σχολίασε για το γεγονός ότι ισχύουν διαφορετικά δεδομένα κυρίως ως προς εμβόλιο της AstraZeneca.

Για το άνοιγμα των σχολείων είπε ότι, «πάντα ανησυχούν τα ανοίγματα, ωστόσο το χαρακτηριστικό των self test, βοηθά». «Δεν έχω δεδομένα για να πω αν κάναμε καλά που ανοίξαμε τα σχολεία», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Συμβούλιο Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες

Αεροδρόμιο Βανκούβερ: Νεκρός από πυροβολισμούς (εικόνες)

Καιρός: ηλιοφάνεια με βοριαδάκι την Δευτέρα