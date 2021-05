Κοινωνία

Επιδειξίας στη Νέα Σμύρνη: Στο αυτόφωρο ο 22χρονος

Ο νεαρός που καταγράφηκε σε βίντεο προτού ακολουθήσει σωρεία καταγγελιών, θα εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο αυτόφωρο οδηγείται σήμερα ο 22χρονος επιδειξίας της Νέας Σμύρνης, που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η κατηγορία στοιχειοθετήθηκε από τις τέσσερις από τις οκτώ καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του.

Οι έρευνες για την υπόθεση, ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και πιο σοβαρά περιστατικά, βάσει νέων καταγγελιών που έχουν γίνει σε βάρος του νεαρού.

Μαρτυρίες και δεδομένα από το κινητό και τον υπολογιστή του 22χρονου βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Οι Αρχές έχουν ανοιχτή δικογραφία σε βάρος του από το Δεκέμβριο του 2020, για επίθεση που καταγγέλθηκε στις 25 Μαρτίου, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ζήτησε ξεχωριστά αντίγραφα και τις δύο υποθέσεις όπου ο 22χρονος φέρεται να τέλεσε και το κακούργημα της απόπειρας βιασμού.

