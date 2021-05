Κόσμος

Τυνησία: Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του

Κατακραυγή έχει προκαλέσει η δολοφονία μίας γυναίκας από τον αστυνομικό σύζυγό της. Δύο μέρες πριν τον είχε καταγγείλει.

Η δολοφονία μιας Τυνήσιας από τον σύζυγό της, έναν αστυνομικό, στην αγροτική περιοχή Κεφ (βορειοδυτικά) προκάλεσε κατακραυγή στην Τυνησία, όπου μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν για τον κίνδυνο αύξησης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε αυτήν την περίοδο καραντίνας.

Χθες, ένας αστυνομικός πυροβόλησε πέντε φορές με το υπηρεσιακό όπλο του εναντίον της γυναίκας του Ρίφκας Σέρνι, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν, εξήγησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου του δικαστηρίου του Κεφ Μοχάμεντ Φάουζι Νταούντι.

Δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία της, η γυναίκα είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για άσκηση σωματικής βίας, όμως δεν ζήτησε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του, όταν εμφανίστηκαν μαζί ενώπιον του εισαγγελέα, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την τυνησιακή ΜΚΟ Moussawet (ισότητα, στα αραβικά), η Ρίφκα απέσυρε την καταγγελία της έπειτα από πίεση της οικογένειας.

Ο αστυνομικός συνελήφθη και η δικαιοσύνη ξεκίνησε μια έρευνα, σύμφωνα με τον Νταούντι.

Το υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων ανέφερε πως ελπίζει ότι «αυτό το περιστατικό θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή του νόμου» του 2017 για τη βία κατά των γυναικών, που προβλέπει τη νομική στήριξη στα θύματα.

Ο φόνος προκάλεσε την οργή πολλών χρηστών του διαδικτύου στην Τυνησία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί ανέβασαν φωτογραφίες της Ρίφκας, που δεν είχε συμπληρώσει τα 30 της χρόνια.

Τυνησιακές ΜΚΟ καταδίκασαν ένα «ειδεχθές έγκλημα».

Σε ένα δελτίο τύπου, η Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών (ATFD) απηύθυνε κάλεσμα για μια εκστρατεία κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, υπό το σύνθημα «η βία σκοτώνει, όπως η πανδημία».

Η οργάνωση Moussawet προειδοποιεί για τον κίνδυνο μιας αύξησης των περιστατικών βίας, την ώρα που η Τυνησία βρίσκεται σε λοκντάουν από την Κυριακή και για μία εβδομάδα.

Για την ATFD, «η Ρίφκα είναι θύμα ενός Κράτους που δεν εφαρμόζει τον νόμο».

Το 2017, το κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει έναν φιλόδοξο νόμο, που διεύρυνε σημαντικά το πεδίο των περιστατικών βίας που τιμωρούνται και επιβεβαίωνε τη θέση της Τυνησίας ως πρωτοπόρο στο θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών στην περιοχή. Όμως, το κείμενο αυτό εφαρμόστηκε ελάχιστα.