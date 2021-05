Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Έρευνα: Πόσο κινδυνεύουν όσοι ασθενείς δεν νοσηλεύτηκαν

Τι έδειξε νέα έρευνα σε ασθενείς που δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι ασθενείς που δεν έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο λόγω της COVID-19 αντιμετωπίζουν μικρό κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρά, μακροπόθεσμα προβλήματα , αλλά αναφέρουν περισσότερες επισκέψεις σε γενικούς γιατρούς μετά την ασθένειά τους, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Infectious Diseases.

«Ο απόλυτος κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων έπειτα από μια μόλυνση από τον SARS-CoV-2 για την οποία δεν απαιτήθηκε νοσηλεία είναι χαμηλός. Ωστόσο η αύξηση στις επισκέψεις σε γενικούς γιατρούς και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων ενδέχεται να υποδεικνύει ότι υπάρχουν επακόλουθα από την COVID-19», σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα μητρώα συνταγογράφησης, ασθενών και ασφαλιστικών εταιρειών.

