“Διονύσιος Σολωμός” και “Γιώργος Σεφέρης” ονομάστηκαν κήποι της Μπολόνια

Tα ονόματα των δύο Ελλήνων ποιητών πήραν οι κήποι της ιταλικής πόλης.

Τα ονόματα των ποιητών Γιώργου Σεφέρη και Διονυσίου Σολωμού πήραν δύο κήποι της περιοχής Σαν Ντονάτο – Σαν Βιτάλε της ιταλικής πόλης Μπολόνια, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στην οποία συμμετείχε διαδικτυακά από ελληνικής πλευράς ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης.

Η Ελλάδα και η Ιταλία διατηρούν μακραίωνες σχέσεις πολιτιστικής αλληλεπίδρασης που είναι καλά εδραιωμένες με αμοιβαίες ανταλλαγές πολιτισμικών αγαθών και αυθεντικά βιώματα διακρατικής φιλίας και πολιτιστικής συνεργασίας, δήλωσε στον χαιρετισμό του ο Γιάννης Χρυσουλάκης.

Επίσης, τόνισε ότι η γενική γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας προβάλλει και στηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των πολιτιστικών μας σχέσεων με άλλες χώρες, όπως στην προκειμένη περίπτωση με την Ιταλία. Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε, η φίλη πόλη της Μπολόνια και ο εκλεκτός της δήμαρχος, αποφάσισε, δύο κήποι της να πάρουν το όνομά τους από δύο Έλληνες πολίτες του πνεύματος. Από τη μία τον διεθνώς αναγνωρισμένο και νομπελίστα ποιητή, Γιώργο Σεφέρη και από την άλλη τον ποιητή που οραματίστηκε τον Ύμνο στην Ελευθερία υπό την επίδραση της ιταλικής κουλτούρας, τον Διονύσιο Σολωμό. Στο εξής οι δύο κήποι στην περιοχή Σαν Ντονάτο – Σαν Βιτάλε του Δήμου της Μπολόνια θα αποτελέσουν δύο τόπους νοητής σύνδεσης και συνάντησης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Χρυσουλάκης συνεχάρη την ελληνική κοινότητα Εμίλια – Ρομάνα για τη συμβολή της στην εν λόγω πρωτοβουλία και ευχαρίστησε τις ιταλικές αρχές για την τιμητική αυτή αναγνώριση, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή τελετή ονοματοδοσίας αποτελεί παράδειγμα προώθησης του πνεύματος φιλίας και πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα συμμετείχαν ακόμη, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας, ο δήμαρχος της Μπολόνια, Βιρτζίνιο Μερόλα, ο πρόεδρος της περιοχής Σαν Ντονάτο – Σαν Βιτάλε, Δρ Σιμόνε Μπορσάρι και η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Εμίλια – Ρομάνα, Έλενα Μέτσιου.

