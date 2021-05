Κοινωνία

Δολοφονία στη Γλυκά Νερά: Απείλησαν με όπλο το μωρό

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας. Σε κατάσταση σοκ παραμένει ο 32χρονος.

Φρίκη προκαλούν τα στοιχεία για το στυγερό έγκλημα με θύμα μία 20χρονη μέσα στο σπίτι της και μπροστά στον άνδρα και το μωρό της.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται από το πρωί στη μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά εξετάζουν τον 32χρονο, ο οποίος ωστόσο, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δυσκολεύεται ακόμα να επικοινωνήσει.

Σύμφωνα με τα όσα έχει μέχρι τώρα πει, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, τρεις άγνωστοι εισέβαλλαν στο σπίτι του ζευγαριού. Εκείνος με τη σύζυγό του βρίσκονταν στην κρεβατοκάμαρά τους, στον πρώτο όροφο και το 11 μηνών μωρό τους στη σοφίτα.

Οι δράστες, που φορούσαν κουκούλες, ανέβηκαν τη σκάλα, από την οποία κρέμασαν το σκύλο της οικογένειας, που βρέθηκε νεκρός.

Κρατώντας το μωρό στα χέρια τους, το σημάδεψαν με το όπλο, ζητώντας από τους γονείς να τους πουν πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Ο άνδρας αντέδρασε και τον έδεσαν και η γυναίκα έπαθε αμόκ, βλέποντας το μωρό στα χέρια των δραστών. Η νεαρή, βρετανικής καταγωγής και με γνώση πολεμικών τεχνών, επιχείρησε να σταματήσει τους δράστες, οι οποίοι πήραν το μαξιλάρι της και κλείνοντάς το στόμα, την σκότωσαν.

Ο 32χρονος σε κατάσταση απόλυτου σοκ κατέφερε να καλέσει από το κινητό του την Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και τον βρήκε δεμένο, με τη νεκρή γυναίκα δίπλα του.

Αφού του έδωσαν το μωρό δεν το άφηνε από την αγκαλιά του. Τελικά το μωρό, που είναι καλά στην υγεία του, πήρε η γιαγιά του, ενώ ο νεαρός άνδρας, πιλότος στο επάγγελμα, προσπαθεί να δώσει κατάθεση.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση δηλώνουν επίσης σοκαρισμένοι από την αγριότητα του εγκλήματος.

Οι δράστες αναζητούνται, ενώ όπως όλα δείχνουν, το κίνητρό τους ήταν η ληστεία, αφού έφυγαν από το σπίτι με μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της γειτονιάς, ενώ μάρτυρας που έκανε λόγο για ύποπτο όχημα που εντόπισε τις τελευταίες μέρες να κινείται στη γειτονιά, έχει κληθεί για κατάθεση.

