Οικονομία

Εστίαση: ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση πρώτων υλών

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων της κρατικής επιδότησης των πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις εστίασης. Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων της κρατικής επιδότησης των πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις εστίασης θα ανοίξει την Παρασκευή 14 Μαΐου. Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις, ενώ έως τέλος Δεκεμβρίου θα γίνεται η υποβολή των τιμολογίων.

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά την έναρξη της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου για την «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απαντώντας σε σχόλιο του εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Χαρίτση, ανέφερε πως την Παρασκευή 14 Μαΐου θα ανοίξει εντέλει επισήμως η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων κρατικής επιδότησης των κεφαλαίων των επιχειρήσεων εστίασης που αφορούν στην αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνησή τους. Την προσεχή Πέμπτη η πλατφόρμα θα λειτουργήσει δοκιμαστικά και την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 14 Μαΐου, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, οι οποίες θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 31 Ιουλίου.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως στην πλατφόρμα θα εμφανίζεται το ποσό που δικαιούται ο καθένας, ώστε οι δικαιούχοι να το γνωρίζουν εκ των προτέρων και να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός τους. Σημείωσε δε πως εάν ένας δικαιούχος θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει το σύνολο του ποσού με τιμολόγια και αποδείξεις θα μπορεί να αιτηθεί ποσό ανάλογα με τις ανάγκες του, για να μην μπαίνει μετέπειτα σε διαδικασίες επιστροφής. Η υποβολή των τιμολογίων για την επιδότηση θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο υπουργός αιτιολόγησε την απόκλιση των τεσσάρων ημερών από τον αρχικό προγραμματισμό ανοίγματος της πλατφόρμας λέγοντας ότι η Κομισιόν έδωσε την έγκρισή της σήμερα στις 12.08 μ.μ, γι’ αυτό και υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, «όμως από αυτή τη στιγμή και πέρα το πρόγραμμα που είναι συνολικού ύψους 330 εκατ. ευρώ για την υποβοήθηση του ανοίγματος της εστίασης θα τρέξει γρήγορα».

