Κορονοϊός: Aρρώστησε 2η φορά μέσα σε ένα μήνα

Θετική και πάλι στον κορονοϊό 23χρονη στο Ηράκλειο. Ποια εξήγηση δίνουν οι γιατροί.

Πολλά ερωτήματα, ακόμη και στους ιατρικούς κύκλους, προκαλεί η επαναμόλυνση με κορονοϊό μιας 23χρονης, περίπου έναν μήνα μετά την αφότου είχε διαγνωστεί θετική.

Η νεαρή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes.gr, βρισκόταν αρχικά στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 30 Μαρτίου 2021, έχοντας συμπτώματα, έκανε PCR τεστ, στο οποίο βρέθηκε θετική. Η καραντίνα της ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου, διάστημα στο οποίο είχε πόνους στους αδένες στον λαιμό, αίσθημα κόπωσης και χαμηλό πυρετό.

Πριν από λίγες ημέρες, η 23χρονη επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι στο Ηράκλειο και στις 5 Μαΐου εμφάνισε και πάλι ύποπτα συμπτώματα και κυρίως αίσθημα κόπωσης. Το ίδιο βράδυ ανέβασε δέκατα, έχοντας πόνους στα κόκαλα και “σφίξιμο” στο στήθος.

Την επόμενη μέρα το πρωί, έκανε δύο self test που βρέθηκαν θετικά, ενώ μετά από εντολή του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, υποβλήθηκε σε νέο PCR τεστ, το οποίο τη διέγνωσε εκ νέου θετική και μάλιστα με το βρετανικό στέλεχος του κορονοϊού.

«Σπάνια η περίπτωση»

Μιλώντας με γιατρούς, η 23χρονη πληροφορήθηκε ότι πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση, καθώς υποτίθεται πως τα αντισώματα που είχε αναπτύξει από την πρώτη φορά που νόσησε, θα την είχαν προστατέψει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα οι γιατροί επισήμαναν ότι είχαν ενημερωθεί για περιπτώσεις επαναμόλυνσης μετά από 3-4 μήνες, αλλά οπωσδήποτε όχι για έναν μήνα.

Το γεγονός, τονίζουν οι γιατροί, αποδεικνύει ότι όλοι, ακόμη και αυτοί που έχουν νοσήσει, πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση και να μην εφησυχάζουν, πιστεύοντας ότι έχουν τα αντισώματα που θα τους προστατέψουν, τηρώντας πάντοτε τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα.

Η 23χρονη παραμένει πλέον στο σπίτι της σε καραντίνα για άλλη μια φορά, καθώς φέρει κανονικά ιικό φορτίο που μπορεί να μεταδοθεί σε άλλα άτομα.

