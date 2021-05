Αθλητικά

Basket League - Play off: πήρε προβάδισμα το Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Σερέλη έκανε το "1-0" επί του Κολοσσού Ρόδου.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην ημιτελική φάση των πλέι οφ της Basket League έκανε το Λαύριο επικρατώντας εντός έδρας με 87-68 του Κολοσσού Ρόδου. Στον πρώτο προημιτελικό, το δεύτερο στην κανονική περίοδο Λαύριο δεν αντιμετώπισε πρόβλημα έναντι των όγδοων νησιωτών, έχοντας κορυφαίους τους Όου Ντι Ανοσίκε (12π., 12ρ.), Βασίλη Μουράτο (23π., 4ασ., 3ρ.) και Άλφα Ντιαλό (20π., 9ρ., 4ασ., 1κλ., 1κοψ.). Διψήφιος για την ομάδα του Χρήστου Σερέλη ήταν και ο Ντέβιν Ντέιβις (13π., 4ρ.).

Από τους Ροδίτες, οι οποίοι δεν είχαν στη σύνθεσή τους τους Γκλιν Ουότσον και Σωτήρη Μπιλλή ελέω κορονοϊού ξεχώρισαν ο Ντόμινικ Άρτις με 19 πόντους και ο Νίκολα Ντράγκοβιτς με 17 πόντους.

Ο Κολοσσός θα προσπαθήσει, πάντως να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 στην έδρα του την ερχόμενη Πέμπτη (13/5, 15:30), όταν οι δύο ομάδες «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» στον δεύτερο προημιτελικό των πλέι οφ. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 40-30, 65-51, 87-68

Το Λαύριο προηγήθηκε με 12-7, με τους Ντόμινικ Άρτις και Βασίλη Ξανθόπουλο, να δίνουν λύσεις στους φιλοξενούμενους που μείωσαν στους 3 πόντους, 22-19, στο 10ο λεπτό. Όμως, οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη απάντησαν με σερί 11-0 σερί στο πρώτο πεντάλεπτο της 2ης περιόδου, προσπέρασαν με +12, με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 40-30 στο ημίχρονο, υπέρ των γηπεδούχων.

Η ανωτερότητα του Λαυρίου είχε συνέχεια και στην 3η περίοδο. Με πίεση στην άμυνα και τον Ανοσίκε σε... κέφια μέσα στη ρακέτα, ο Κολοσσός έβλεπε διαρκώς την... πλάτη του αντιπάλου, μέχρι το 65-51 στο 30ο λεπτό. Ο Νίκολα Ντράγκοβιτς που επέστρεψε μετά από τον τραυματισμό του στην ωμοπλάτη, το πήρε προσωπικά στις αρχές της 4ης περιόδου. Ο Κολοσσός μείωσε με σερί 7-0 (74-61 με εναπομείναντα χρόνο 5:12''), αλλά ο Βασίλης Μουράτος απάντησε με τρίποντο και κάπου εκεί... κρίθηκε ο νικητής του πρώτου προημιτελικού (87-68 τελικό σκορ).

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 2, Μουράτος 23 (5), Ντιαλό 20, Ντέιβις 13 (1), Ανοσίκε 12, Κόζι 10 (2), Σάβιτζ 3 (1), Περσίδης, Ερμίδης 2, Γερομιχαλός 2, Βουλγαρόπουλος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ξανθόπουλος 3 (1), Άρτις 19 (1), Άντριτς 4, Καντέρ 9, Αγγελάκος, Ντράγκοβιτς 17 (3), Καμαριανός 7, Λιάπης, Ζάρας 9 (2), Σπάισερ

Ειδήσεις σήμερα:

Με self test στις προπονήσεις οι μαθητές - αθλητές

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: επικήρυξη για τους δολοφόνους της 20χρονης

Απόπειρα βιασμού ανήλικης και νεαρών γυναικών σε απόμερο δρόμο