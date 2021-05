Κόσμος

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: στα διεθνή ΜΜΕ το άγριο έγκλημα

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση του άγριου εγκλήματος στα Γλυκά Νερά με θύμα μια 20χρονη κοπέλα.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Reuters υπό τον τίτλο "Η δολοφονία νεαρής μητέρας μπροστά στο παιδί της σοκάρει την Ελλάδα" αναφέρεται εκτενώς στο στυγερό έγκλημα, επισημαίνοντας ότι το θύμα είχε μεν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά είχε βρετανικό διαβατήριο και καταλήγει: Οι Έλληνες είναι συνηθισμένοι σε δολοφονίες μεταξύ συμμοριών, αλλά ο στραγγαλισμός της γυναίκας μπροστά στο βρέφος της, προκάλεσε σοκ.

Η εφημερίδα Sun γράφει: Μια Βρετανίδα μητέρα βασανίσθηκε μέχρι θανάτου μπροστά στην 11 μηνών κόρη της από ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι της στην Ελλάδα.

Σε αντίστοιχο κλίμα κινούνται και τα άλλα δημοσιεύματα στα βρετανικά ταμπλόιντ, στην Daily Mirror, την Daily Mail αλλά και στους Times του Λονδίνου. Δημοσιεύματα, που σίγουρα προκαλούν ζημιά εν όψει τουριστικής περιόδου.

Την ίδια ώρα, χρηματική αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ προκηρύχθηκε σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες σε αρμόδια Αρχή που θα οδηγήσουν, στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, στη σύλληψη των δραστών ληστείας μετά φόνου σε βάρος 20χρονης γυναίκας, που διεπράχθη στην οικία της στα Γλυκά Νερά Αττικής.