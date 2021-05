Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Ο Πάνος Σόμπολος στον ΑΝΤ1 για το στυγερό έγκλημα (βίντεο)

Ο κορυφαίος αστυνομικός ρεπόρτερ και συγγραφέας αναλύει το άγριο έγκλημα με θύμα την 20χρονη μητέρα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το σπάνιας βαρβαρότητας έγκλημα στα Γλυκά Νερά, μίλησε ο Πάνος Σόμπολος.

Ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ είπε ότι «έχουμε να κάνουμε με ένα φρικιαστικό και αποτρόπαιο έγκλημα, που είναι γεμάτο αγριότητα, βαρβαρότητα και απανθρωπιά».

«Το έγκλημα έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Εχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τα εγκλήματα κατά της περιουσίας, όπως οι ληστές και οι διαρρήξεις. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Παλαιότερα κοιμόμασταν στα σπίτια μας με ανοιχτές τις πόρτες και τώρα κλειδαμπαρωνόμαστε, με συστήματα συναγερμού και πάλι δεν κοιμόμαστε ήσυχοι», τόνισε ο Πάνος Σόμπολος.

«Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και την είσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει γίνει πιο άγριο, πιο αποτρόπαιο», είπε ο Πάνος Σόμπολος.

Όπως τόνισε, «η αγριότητα φαίνεται και από το περιστατικό που αναφέρει ο σύζυγος ό,τι ο ένας από τους δράστες απειλούσε με το περίστροφο το μωρό και έλεγε στην μητέρα ότι θα σκοτώσει το μωρό αν δεν τους πει που είναι τα χρήματα. Φαντάζεστε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτή η μανούλα πριν την στείλουν στον άλλον κόσμο;».

Ο πολύπειρος αστυνομικός συντάκτης ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό οι δράστες να είναι αποφυλακισμένοι που δεν αναζητούν να κάνουν κάτι καλό, αλλά διαρκώς κλοπές και ληστείες.





