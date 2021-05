Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Η πρωινή πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Ήλιος και αραιές νεφώσεις αναμένονται για σήμερα, ενώ το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν βροχές και μπόρες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Όπως είπε στην πρωινή του πρόβλεψη στο «Καλημέρα Ελλάδα», ο Τάσος Αρνιακός,oι βοριάδες «γύρισαν» σε δυτικούς στα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν μόνο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς και στα νησιά έως 26.

Στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και ο άνεμος στην πόλη θα είναι νότιος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς.

Ανάλογο θα είναι το σκηνικό την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα υποχωρήσει και αναμένονται συννεφιές, βροχές και μπόρες στα ηπειρωτικά.