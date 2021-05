Οικονομία

Εστίαση: Νέο ωράριο από την Παρασκευή - Πότε επιστρέφει η μουσική

Νέο ωράριο και στην εστίαση από την Παρασκευή 14 Μαΐου. Μέχρι πότε θα απαγορεύεται η μουσική.

Μαζί με την αλλαγή της απαγόρευση κυκλοφορίας, νέα δεδομένα υπάρχουν και στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Εστίασης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, ότι από την Παρασκευή 14 Μαΐου, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα μετατεθεί για τις 00:30, αντί για τις 23:00 που ισχύει σήμερα, τα καταστήματα εστίασης θα μπορούν να παρατείνουν την λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, τα εστιατόρια και τα καφέ που λειτουργούν με τραπέζια στους εξωτερικούς χώρους θα κλείνουν πλέον στις 00:15, αντί για τις 22:45.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Άκης Σκέρτσος, τα καταστήματα εστίασης θα συνεχίσουν να μην έχουν μουσική για όλο τον Μάιο και το συγκεκριμένο μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

