Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού: Χάθηκε 15χρονη από την Αθήνα

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 10/05/2021 μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από το Αιγάλεω, η Ασημίνα Π. 15 ετών. Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας σήμερα 12/05/2021, Το Χαμόγελο του Παιδιού προέβη στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης Ασημίνας Π.

Η Ασημίνα Π. έχει ύψος 1,61 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρο τζίν παντελόνι, κόκκινη μπλούζα, μαύρο μπουφάν, λευκά-ροζ αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μαύρη τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

