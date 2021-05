Πολιτική

Πέτσας για Εργασιακά στον ΑΝΤ1: αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το 8ωρο, τις απολύσεις, τις υπερωρίες, αλλά και τις αλλαγές στα συνδικαλιστικά.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι σύντομα θα αρθούν και οι υπόλοιπες απαγορεύσεις που συνεχίζουν να ισχύουν λόγω της πανδημίας και σιγά – σιγά θα επιστρέψουμε πλήρως στην κανονικότητα.

Σε ότι αφορά το νέο νομοσχέδιο για τα Εργασιακά που παρουσιάστηκε χθες από τον αρμόδιο Υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη, τόνισε ότι το ισχύον πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την αντιπολίτευση, είπε πως οι περισσότερες εστιάζονται στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αλλά αυτό που θεσπίζεται με το νέο νομοσχέδιο, ισχύει ήδη από το 1990 και σε καμία περίπτωση δεν καταστρατηγείται ούτε το 8ωρο, ούτε οι 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Αναρωτήθηκε δε, γιατί μπορεί να είναι μεμπτό ένας εργαζόμενος αν συμφωνήσει με τον εργοδότη του να δουλεύει 4 μέρες την εβδομάδα για 10 ώρες, αν αυτό του επιτρέπει να οργανώσει καλύτερα την προσωπική του ζωή και τον ελεύθερο χρόνο του.

Σε ότι αφορά τις υπερωρίες, είπε ότι με το νέο νομοσχέδιο κατοχυρώνονται και μάλιστα διευρύνονται μέχρι τις 150 ώρες ετησίως.

Σχετικά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα εποπτεύουν την εφαρμογή όσων προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο, είπε ότι υπάρχουν δυο σημαντικές παρεμβάσεις, αυτής της ανεξαρτητοποίησης του ΣΕΠΕ και της θέσπισης της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Σε ότι αγορά τις απολύσεις, ο κ. Πέτσας είπε ότι με το νέο πλαίσιο η προστασία του εργαζόμενου θα είναι μεγαλύτερη, ενώ σε ότι αφορά τα συνδικαλιστικά, τόνισε ότι οι όποιες αλλαγές έχουν ως στόχο της διεύρυνσης της συμμετοχής των εργαζομένων.

