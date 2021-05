Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της Καρολάιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε είπε ότι κατάλαβε πως η άτυχη 20χρονη ήταν νεκρή. Τι ανέφερε για το παιδί τους, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και τις έρευνες της Αστυνομίας. Στην Αλόννησο το τελευταίο αντίο στην 20χρονη.

Σε σοκ παραμένει ο σύζυγος της άτυχης κοπέλας που βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια ληστών μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών.

Ο 32χρονος επέστρεψε στο σπίτι, όπου βίωσε την απόλυτη φρίκη και μίλησε στους δημοσιογράφους:

Συγκεκριμένα ο σύζυγος της 20χρονης Καρολάιν είπε:

«Μας έδεσαν ενώ τους είχαμε πει που ήταν τα χρήματα

Συνειδητοποίησα ότι η γυναίκα μου δεν ήταν στην ζωή όταν με έλυσε η Αστυνομία. Η κορούλα μου ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει, πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και ευτυχώς είναι καλά.

Όλα τα στοιχεία τα έχει η Αστυνομία, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και τις τρεις τελευταίες ημέρες ήμασταν όλοι μαζί και δουλεύουν όλη την ημέρα και όλο το βράδυ. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει είναι τα παιδιά αυτά

Δεν έχει περάσει το σοκ. Οι αστυνομικοί είναι συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μου και 20 άτομα είναι έξω και ψάχνουν.»

Στην Αλόννησο η κηδεία της Καρολάιν

Την ίδια ώρα, συντετριμμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αλοννήσου, του νησιού όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η 20χρονη Καρολάιν.



H κηδεία της άτυχης 20χρονης θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αλοννήσου.





Η σορός της 20χρονης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, θα ταξιδέψει από Αθήνα στο Βόλο και από εκεί με πλοίο της γραμμής θα φτάσει στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Ειδησεις σήμερα:

Φωτιά στην Κεραμιδέζα Μάνδρας

Κορονοϊός - Τουρισμός: Επανεκκίνηση με κανόνες

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μαράια: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους