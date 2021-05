Life

“The 2Night Show”: Κοψιδάς, Τάμτα και Λέκκας την Πέμπτη (εικόνες)

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ, συντροφιά με τους εκλεκτούς καλεσμένους του, μας υπόσχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Την Πέμπτη 13 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Κοψιδά.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για τη συμμετοχή του στο «Survivor» και αποκαλύπτει τι τον κούρασε περισσότερο από τη διαμονή του στο παιχνίδι. Έπειτα, εξηγεί για ποιον λόγο παρεξηγήθηκε για τις αρχηγικές του τάσεις και σχολιάζει την απόφασή του να αυτοπροταθεί ως υποψήφιος προς αποχώρηση για το καλό της ομάδας του.

Παρακολουθεί το «Survivor»; Πώς κρίνει τους συμπαίκτες του; Κρατάει κακία σε κάποιον; Τέλος, θυμάται στιγμές από την εποχή που ήταν Εύζωνας στην Προεδρική φρουρά και δοκιμάζει την ακοή του, παίζοντας «Ναι με ακούτε;» με τον Γρηγόρη!

Η Τάμτα έρχεται στο «The 2Night Show» και ο Γρηγόρης τής επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στο στούντιο της εκπομπής.

Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα τραγουδίστρια αναφέρεται στην επιτυχημένη της πορεία στη μουσική, ενώ εξηγεί τους λόγους που θέλει να ξεφορτωθεί τη διακριτικότητα που την διακατέχει από μικρό παιδί.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στις προτάσεις που έχει δεχτεί για παρουσίαση, περιγράφει πώς πέρασε την περίοδο της καραντίνας και αποκαλύπτει αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να ξανακάνει οικογένεια. Τέλος, δηλώνει πως θα ξαναπήγαινε με χαρά στη Eurovision αφού για εκείνη ήταν ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Θάνος Λέκκας. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ εκφράζει τη μεγάλη του αγάπη για τις μεταγλωττίσεις σε παιδικές ταινίες και σειρές. Τέλος, αναφέρεται στη σειρά της ΕΡΤ «Η Τούρτα Της Μαμάς» που πρωταγωνιστεί και περιγράφει ξεκαρδιστικές στιγμές από τα γυρίσματα.

