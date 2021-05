Life

Η Μαρίνα Πατούλη ξεπέρασε τον κορονοϊό - Το μήνυμα που έστειλε

Η ανάρτηση στο Instagram μετά το αρνητικό τέστ...

Η Μαρίνα Πατούλη πριν από μερικές ώρες έκανε μια ανακοίνωση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η ίδια πόσταρε μια φωτογραφία και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως ξεπέρασε τον κορονοϊό, καθώς βγήκε αρνητική στο τεστ που έκανε.

Να θυμίσουμε πως η Μαρίνα Πατούλη είχε κάνει γνωστό πως διαγνώστηκε θετική στον Covid-19, την Τρίτη 4 Μαΐου, και μάλιστα χρειάστηκε να κάνει και μια εισαγωγή στο νοσοκομείο.

