Μουσείο Ακρόπολης: αυτοψία του ΑΝΤ1 πριν επιστρέψουν οι επισκέπτες (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν ανοίξει ξανά τις πύλες του, η Λίνα Μενδώνη και οι άνθρωποι του Μουσείου μιλούν για τους μήνες που ήταν κλειστό.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, τα μουσεία της χώρας παραμένουν κλειστά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Αυτό αλλάζει από την Παρασκευή 14 Μαίου. Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, και κατέγραψε τι συνεβαινε όλο αυτό το διαστημα πίσω από τις κλειστές πόρτες.

"Πολύ στενόχωρο συναίσθημα, το μουσείο έγινε ένας χωρός σιωπής. Είχα συνηθίσει να φεύγω το βράδυ και να αφήνω ένα μουσείο πίσω γεμάτο κόσμο , και τώρα αφηνει κανείς πίσω του ένα μουσείο σιωπηλό εκεί που παντα έσφυζε από ζωή", τονίζει η Σταματία Ελευθεράτου, αρχαιολόγος στο Μουσείο Ακρόπολης

Μια τυπική ημέρα του Μαΐου, σύμφωνα με την αρχαιολόγο, στους διαδρόμους θα βάδιζαν τουλάχιστον 6.000 επισκέπτες… Τώρα μόλις 20 άνθρωποι, αρχαιολόγοι, συντηρητές και φύλακες κρατούν το μουσείο ασφαλές και ζωντανό…

"Υπήρξε τηλεργασία, αλλά σίγουρα το προσωπικό είναι πολυ μειώμένο. Δυστυχώς συνηθίσαμε αυτή την εικόνα τους τελευταίους 8 μήνες αλλά ποτέ δεν την αποδεχτήκαμε, γιατι χωρίς τον επισκπετη το μουσείο παύει να επιτελεί τον ρόλο του", προσθέτει η κ. Ελευθεράτου

Η αναγκαιότητα να κτιστεί ένα νέο Μουσείο Ακρόπολης, στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα ήταν μία συζήτηση που άνοιξε για πρώτη φορά το 1976, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και πέρασαν 33 χρόνια μεχρί να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες το 2009. Κανείς δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι σχεδόν 12 χρόνια μετά, θα ερχόταν μια απειλή κατά της ανθρωπότητας ,που θα οδηγούσε σε αναγκαστικό κλείσιμο για τόσους μήνες…

"Ανοίγει μετά από σιωπή 8 μηνων, όλα είναι έτοιμα, το προσωπικό είναι έτοιμο. Η μέριμνα μας ειναι ζωντανά μουσεία, με ασφάλεια, με όλα τα μέτρα. Το κάναμε και πέρυσι, έχουμε την εμπειρία" σημειώνει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Στον Ιερό Βράχο ήδη από το Δεκέμβριο έχει εγκαινιαστεί ο νέος ανελκυστήρας, όμως πριν το άνοιγμα του τουρισμού η χρήση του είναι ακόμη περιορισμένη. Όπως μας εξηγεί η υπουργός πολιτισμού, οι επισκέπτες μπορεί τώρα να είναι λίγοι ,ωστόσο από τις 22 Μάρτιου που άνοιξαν οι αρχαιολογικοί χώροι, μια συνειδητοποίηση,ήρθε να φωτίσει τα θετικά σημεία της περιπετειας που ζούμε: "Ελληνικό κοινό προσέρχεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στους αρχαιολογικούς χώρους, τελικά την περίοδο του lockdown πεθύμησαν την έξοδο στον αρχαιολογικό χωρό. Τελικά όταν κάτι μας λείπει καταλαβαίνουμε την αξία του".

"Υπήρξε μια ευκαιρία από το παρατεταμένο Lockdown. Μας έδωσε το χρόνο να δώσουμε όλο το βάρος μας στα ψηφιακά. Χάσαμε τον φυσικό επισκέπτη αλλα κερδίσαμε τον διαδικτυακό", συμπληρώνει η κ. Ελευθεράτου.

Οθόνες τελευταίας τεχνολογίας που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη, νέος χώρος πολυμέσων για παιδιά και ενήλικες. Και φυσικά πολύ δουλειά από το προσωπικό στη βάση του κτιρίου, στην ανασκαφή, τα ευρήματα της οποίας ελπίζουν όλοι σύντομα να κοσμούν τη νέα έκθεση του Μουσείου.

