Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καθηγήτρια 20χρονης στον ΑΝΤ1: Ζούσε μια παραμυθένια ζωή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καθηγήτρια της άτυχης Καρολάιν μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη δύσκολη σημερινή ημέρα, κατά την οποία συγγενείς και φίλοι καλούνται να την αποχαιρετήσουν.

Για την άτυχη Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, μίλησε στον ΑΝΤ1 η καθηγήτριά της Μ. Μαλακασιώτη.

Η εκπαιδευτικός δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι "είναι μια δύσκολη ημέρα σήμερα γιατί αναγκαζόμαστε να δεχθούμε αυτό το γεγονός που μας έχει σοκάρει".

"Ζούσε μια ζωή παραμυθένια. Τη βλέπαμε να περνάει όμορφες στιγμές με τον σύζυγό της. Σήμερα όμως δυστυχώς ο ένας θα αποχωριστεί τον άλλο" δήλωσε, εμφανώς συγκινημένη η κ. Μαλακασιώτη και πρόσθεσε:

"Ήταν φίλη με όλους, ήταν η καρδιά της παρέας. Ήταν ένα παιδί που κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, λες και ήξερε ότι θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε".