Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: στο 40% οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στα μέσα Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την άρση του lockdown ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τι πρέπει να προσέξουμε. Ποια η πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Για την άρση των περιοριστικών μέτρων μίλησε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

“Νιώθω μια ανακούφιση και μια ελευθερία αλλά προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν τελείωσε τίποτα” είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”. “Θα πρέπει να λειτουργήσουμε συγκεκριμένα, με εγρήγορση. Είμαι της γνώμης ότι αν ακολουθήσουμε τους κανόνες, όλα θα πάνε καλά” πρόσθεσε.

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι η πανδημία παρουσιάζει μια τάση αποκλιμάκωσης. “Αυτό είναι εμφανές στους δείκτες των εισαγωγών στα νοσοκομεία, αλλά και στους αριθμούς των διασωληνωμένων” τόνισε.

Εκτίμησε δε ότι η πορεία των εμβολιασμών είναι ικανοποιητική και έτσι μέχρι τα μέσα Ιουνίου μπορούμε να φθάσουμε σε έναν αριθμό 35 - 40% πλήρως εμβολιασμένων πολιτών.

“Είναι τραγικό στην Ελλάδα να έχουμε εμβολιαστική κάλυψη 30% κάτω σε σχέση με τη Βρετανία στους ηλικιωμένους. Η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει εμβολιαστική κάλυψη σε ανθρώπους που αδυνατούν να πάνε σε εμβολιαστικά κέντρα” κατέληξε.





Ειδήσεις σήμερα:

Εστίαση - Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Ανοίγει η πλαρφόρμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Υπάρχει φόβος για τέταρτο κύμα της πανδημίας