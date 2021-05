Κοινωνία

#Missing Alert για εξαφάνιση 16χρονης

“Συναγερμός” σήμανε από “Το Χαμόγελο Του Παιδιού” για τον εντοπισμό της κοπέλας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

"Στις 13/05/2021 μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η Μαρία Φ. 16 ετών. Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας σήμερα, 14/05/2021, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προέβη άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Η Μαρία Φ. έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά ξυρισμένα στο πλάι και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζίν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρα παπούτσια τύπου αρβυλάκια και κρατούσε μαύρη τσάντα πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας".

