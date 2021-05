Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ για τον αριθμό των νέων μολύνσεων και τις περιοχές στις οποίες εντοπίστηκαν το προηγούμενο 24ωρο.

Μεγάλωσε σημαντικά και την Παρασκευή η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα, αν και μειώνεται σταδιακά τις τελευταίες ημέρες, διατηρείται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ανά την επικράτεια.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.188 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.188 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 6 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.077 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 215 νεά κρούσματα. Ένοντος προβληματισμός υπάρχει για την Αιτωλοακαρνανία όπου καταγράφηκαν ακόμη 132 μολύνσεις. Ακόμη, επιβεβαιώθηκαν στην Λάρισα 63 νέα κρούσματα και στην Αχαΐα 54 νέα κρούσματα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Σπαραγμός στην κηδεία της Καρολάιν (εικόνες)

Γιούνκερ για Grexit: Η Μέρκελ άργησε, αλλά κατάλαβε…

Θεοχάρης για Τουρισμό: Όλα θα πάνε καλά φέτος (βίντεο)