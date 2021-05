Οικονομία

Τουρισμός - Γκερέκου στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα πρώτη επιλογή για τους τουρίστες (βίντεο)

Η χώρα είναι έτοιμη να υποδεχθεί με ασφάλεια τους επισκέπτες, τόνισε η Πρόεδρος του ΕΟΤ. Εμφανίστηκε αισιόδοξη για μία καλύτερη τουριστική σεζόν φέτος.

Την πεποίθηση πως μπορούμε να ελπίζουμε σε μία καλύτερη τουριστική περίοδο φέτος, εξέφρασε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξηγώντας πως «έχουμε εργαστεί για αυτό».

Υπενθυμίζοντας πως την Πέμπτη παρουσιάστηκε η καμπάνια του ΕΟΤ, η κ. Γκερέκου υπογράμμισε πως «Είμαστε έτοιμοι, ως χώρα, να υποδεχθούμε με ασφάλεια τους επισκέπτες μας».

Δεν έκρυψε την αισιοδοξία της ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα με ορισμένες χώρες, όπως η Βρετανία, για την οποία είπε πως χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη προκειμένου να γίνει πιο συγκεκριμένη η πολιτική της όσον αφορά στον τουρισμό.

Εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι «η Ελλάδα είναι σε πρώτη προτεραιότητα επιλογής προορισμού», επικαλούμενη στοιχεία από tour operators.

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ είπε επίσης ότι «η ρωσική αγορά μπορεί να μας δώσει ένα κομμάτι ισορροπίας στον τουρισμό μας», ενώ επεσήμανε πως η χώρα μας ποντάρει και στους τουρίστες από τις βαλκανικές χώρες, μιας και έχουν γίνει αποδεκτά τα εμβόλια που έχουν χορηγηθεί σε αυτές.

Τέλος, προανήγγειλε ενίσχυση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού για τους Έλληνες.

