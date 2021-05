Αθλητικά

Περιστέρι – Προμηθέας: break στο break και παράταση στην αγωνία

Οι Αχαιοί με κορυφαίο τον Λούντζη, πέρασαν από το Περιστέρι, ισοφάρισαν τη σειρά κι όλα θα κριθούν την προσεχή Δευτέρα, στην Πάτρα.

Ο Προμηθέας "απάντησε" με το ίδιο... νόμισμα στο Περιστέρι, έκανε "break" στο "break" στο "Α. Παπανδρέου" και με το τελικό 90-79 ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 στην προημιτελική φάση της Basket League. Κι όλα θα κριθούν την προσεχή Δευτέρα (17/05, 20:50) στο "ΔΑΚ Τόφαλος", στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς που θα κρίνει ποια απ' τις δύο ομάδες θα προκριθεί στην ημιτελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει το Λαύριο.

Το Περιστέρι ξεκίνησε καλύτερα στην πρώτη περίοδο και με "ζεστούς" επιθετικά τους Τεράν Πέτγουεϊ και Χρήστο Σαλούστρο, πήρε εξαρχής ένα μικρό προβάδισμα το οποίο το συντήρησε ως το φινάλε του δεκαλέπτου (28-23).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας ανέβασε "στροφές", άρχισε να βρίσκει λύσεις απ' τους Τζέριαν Γκραντ και Κλαβέλ κι όχι μόνο "μάζεψε" τη διαφορά, αλλά πήρε και προβάδισμα 6 πόντων (39-45) 2'33'' πριν απ' τη λήξη του ημιχρόνου. Ένα μικρό "ξέσπασμα" των γηπεδούχων με εκφραστές τους Τζόουνς (κρίσιμο καλάθι και φάουλ), Πέτγουεϊ και Σαλούστρο, επανάφερε ξανά την ισορροπία, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 47-47.

Η εικόνα δεν άλλαξε στην τρίτη περίοδο, καθώς το Περιστέρι και ο Προμηθέας συνέχισαν να βαδίζουν... χέρι-χέρι στο σκορ, με τους Γκουτιέρες και Σαλούστρο να κρατούν επιθετικά τους γηπεδούχους και τους Τζέριαν Γκραντ, Αγραβάνη και Λούντζη τους φιλοξενούμενους.

Στην τέταρτη περίοδο ο Προμηθέας είχε πολύ πιο καθαρό μυαλό, ενώ βρήκε πολλά "μεγάλα" σουτ απ' τον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους ανέβασε τη διαφορά στο +7 για τους Πατρινούς, την ώρα που το Περιστέρι δεν είχε λύσεις από μακριά (8/23 τρίποντα) κι έχασε πάρα πολλές βολές.

Ο Προμηθέας διατήρησε αυτή τη φρά το προβάδισμα που "έχτισε" και λίγο πριν το φινάλε το έφτασε και σε διψήφια διαφορά, οδηγώντας πλέον τη σειρά στο... σπίτι του και στο τρίτο ματς που θα καθορίσει και την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 47-47, 67-67, 79-90

Διαιτητές: Αναστόπουλος - Ανδρικόπουλος – Παντελίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Γκουτιέρες 15 (2), ΜακΛιν 4 (1), Πέτγουεϊ 20 (3/9), Τσαϊρέλης 14, Τζόουνς 8, Φορντ, Σαλούστρος 11 91), Μάντζαρης 5 (1), Σκορδίλης 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Τζέριαν Γκραντ 19, Λούντζης 21 (1), Δ. Αγραβάνης 14 (3), Τζεράι Γκραντ 17, Γιαννόπουλος, Αγκμπελέσε 2, Κλαβέλ 13 (3), Κ. Φορντ 4 (1), Χριστοδούλου.

