Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Έβρο: Δεν δεχόμαστε απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Έβρο.

«Η Ελλάδα σέβεται την ειρηνική συνύπαρξη, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο, ταυτόχρονα, όμως, δεν δέχεται απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, όπου επισκέφθηκε ένα σημείο του αποτρεπτικού Φράχτη.

«Βρίσκομαι σήμερα κοντά σε όλους εκείνους που με αυταπάρνηση υπερασπίζονται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και εγγυώνται την ασφάλειά της. Η Ελλάδα, ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, σέβεται την ειρηνική συνύπαρξη, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα όμως δεν δέχεται απαράδεκτες διεκδικήσεις και απειλές από κανέναν», είπε η κ. Σακελλαροπούλου.

Αναφέρθηκε στα γεγονότα τον Μάρτιο του 2020 στις Καστανιές και σε άλλα σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου στον Έβρο και σημείωσε: «Ελπίζω και εύχομαι γεγονότα όπως αυτά που έζησαν οι ακρίτες μας το 2020 με την εργαλειοποίηση της δυστυχίας κατατρεγμένων ανθρώπων να μην επαναληφθούν. Και η καλύτερη εγγύηση για αυτό είναι η αποφασιστικότητα, η ετοιμότητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχουν το προσωπικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων μας, που είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης».

Για την πορεία των εργασιών κατασκευής του Φράχτη την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσαν ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Αγγελος Χουδελούδης και ο υποστράτηγος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πασχάλης Συριτούδης.

Η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε στρατιωτικό Φυλάκιο στην περιοχή Νέας Βύσσας όπου συνομίλησε με τους αξιωματικούς και τους στρατευμένους και μέλη της Frontex και στη συνέχεια μετέβη στο σημείο του Φράχτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Σύλληψη και “καμπάνες” για ανοιχτό μπαρ με μουσική

e-ΕΦΚΑ: οι 11 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Γάζα: Οικογένειες Παλαιστινίων ξεκληρίστηκαν μέσα στα σπίτια τους (εικόνες)